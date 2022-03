Vásároltak egy szigetet, majd megalapították saját országukat

„Ki ne akarna szigetet vásárolni?” – tette fel a kérdést Marshall Mayer, az egyik társalapítója a 2018-ban életre hívott, Let’s Buy An Island, vagyis Gyerünk, vegyünk egy szigetet projektnek, amelynek keretein belül közösségi finanszírozásban vettek meg csoportosan egy szigetet 2019-ben Belize partjainál.

Az eredeti ötlet, körülbelül 15 éve pattant ki Gareth Johnson fejéből, aki akkor létre is hozott erre a célra egy weboldalt. Mégis sokáig várt arra, hogy végre megvalósítsa terveit, de végül 2018-ban látta, hogy a Fülöp-szigeteknél eladó egy sziget. Ez a lehetőség újra felkeltette az érdeklődését. Ekkor felkereste ötletével pár barátját, akik láttak potenciált az ötletben, és miután körülnéztek az eladó szigetek piacán, rátaláltak a Coffee Caye-re, amit hamarosan meg is vásároltak – derül ki a CNN cikkéből.

