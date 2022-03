Tippek, melyekkel gyerekjáték lesz a tavaszi nagytakarítás

A valóban alapos tavaszi nagytakarításnak nem érdemes tervezés nélkül nekiesni, mert csak kapkodás és kuszaság lesz a vége. Egy jól összerakott listával viszont a ház minden négyzetcentimétere csillogni fog, néhány trükkel pedig a legmakacsabb vagy éppen az elfeledett tárgyak is makulátlanul tiszták lesznek.

Rendrakás

Érdemben takarítani akkor tudunk, ha rend van a házban. Pakoljuk be a cipőket a tárolóhelyükre, az elmosogatott edényeket a szekrénybe, a dohányzóasztalon összegyűlt kis tárgyakat a helyükre, tehát minden tárgyat tegyünk oda, ahová való.

Mindig fentről lefelé

A takarítás egyik általános alapelve, hogy haladjunk fentről lefelé. Ha a porszívózással kezdünk, akkor portörlés után ismét fel kell szippantani a padlóra került koszt, plusz munkát generálva.

Az összes bútor tetejéről töröljük le alaposan a port. Átmehetünk rajta nedves ronggyal vagy törlőkendővel is. A vizes takarítás előtt ne feledkezzünk meg a pókhálók leszedéséről sem. A fenti elemek takarításakor a lámpaburákat és a díszléceket is törölgessük át.

Ezután kétféle módon haladhatunk, ki melyiket preferálja. Takaríthatunk helyiségenként, egy-egy szobával teljes egészében végezve, vagy az egész házat szintenként haladva.

Erre figyeljünk, ha szobánként haladunk

A fentről lefelé elv itt is érvényes. Miután letöröltük a port a szekrény tetejéről, pakoljuk ki azok tartalmát, húzzuk el a helyéről a bútorokat és ott is tisztítsuk meg a területet. Ha fürdőszobában vagy konyhában vagyunk, a csempéről se feledkezzünk meg. Miután a tárolókat is kitakarítottuk, tegyük vissza a dolgainkat. Ezzel egyidejűleg akár szelektálhatunk is, így a tiszta szekrénybe már csak azok a tárgyak kerülnek vissza, amire valóban szükségünk van.

A műveletet végezzük el szobáról szobára haladva, a fürdőben és a konyhában az elektronikai eszközökről se feledkezzünk meg, tisztítsuk meg azokat is, akár csak a szekrényeket.

Erre figyeljünk, ha az egész házat egyszerre takarítjuk

A szekrények tetejéről már letöröltük a port, jöhet a következő lépés. Ennél a módszernél igaz a mondás, miszerint bízz a folyamatban, ugyanis ideiglenesen sokkal nagyobb kupleráj lesz a házban, mint azelőtt, viszont valamivel gyorsabb a módszer, mert nem kell a takarítószereket folyamatosan cserélgetni, mivel ugyanazt a lépést egyszerre hajtjuk végre a ház egészében.

Először pakoljuk ki a szekrényekből a dolgokat, majd húzzuk el az üres szekrényeket, és az összes többi mozdítható tárgyat (tűzhely, mosógép, kanapé) a helyéről és takarítsunk ki alatta. A konyhában erősebb zsíroldóra is szükségünk lehet, érdemes itt kezdeni, hogy a tisztítószernek legyen ideje hatni. A tárgyak mögötti csempék takarításáról se feledkezzünk meg.

A kipakolandó tárgyak mehetnek a szoba közepére, ahol nincs másik tárgy, a felmosás ugyanis a legutolsó lépés, itt pedig senki nem zavarnak addig. Most is szelektáljunk, csak az kerüljön vissza a kitakarított szekrényekbe, amikre valóban szükségünk van.

Hűtőszekrény és egyéb elektronikai eszközök

Akinek régebbi típusú hűtőszekrénye van, az pontosan tudja, hogy a tavaszi nagytakarítás szerves része a hűtőszekrény leolvasztása. A mai darabok legtöbbjének erre már nincs szüksége, mert automatikusan leolvasztja a hűtőteret és meggátolja a jegesedést.

A fagyasztórekeszek és a hűtő tárolórekeszeinek kitakarításáról akkor se feledkezzünk meg, ha a hűtőszekrényt nem olvasztjuk le.

A mosógépeken és a mosogatógépeken is gyakran találhatunk már öntisztító funkciót, ha azonban nincs ilyen program a gépünkön, akkor választhatunk a boltban kapható tisztítószerek között, vagy használhatjuk itt is a jól bevált ecetet. Mindkét esetben üres mosást/mosogatást indítsunk.

Az utolsó lépések

Mindegy melyik módszert választottuk, a munka legnehezebb részén túljutottunk. A mozdítható bútorok és elektronikai berendezések tiszták, az alatta levő járófelület szintén.

Az ágy és a kanapé tisztítását érdemes egyszerre végezni, ugyanazzal a kárpittisztítóval gyorsan kész leszünk. Ide beszoríthatjuk a szőnyegek vagy padlószőnyegek kisikálását is. Ha ágyneműt is szeretnénk mosni, betehetjük, a mosási program körülbelül a felmosás végére be is fejeződik, akár a függönyöket is betehetjük egybe, de utána is (színtől mosási strapabírástól függően).

Amíg azok száradnak, befejezhetjük a fürdőszobában és a konyhában az utolsó lépéseket. A teljes csempefelületet tisztítsuk meg mindenhol, a csapot, a WC-kagylót és a zuhanyzót/kádat is.

Ezután jöhetnek az ajtók és az ablakok. Az üvegfelületen túl a kilincseket is alaposan fertőtlenítsük le, hiszen ha belegondolunk, napjában akár több tucatszor is nyitjuk/zárjuk az ajtókat, a kilincsek takarítására viszont lényegesen ritkábban gondolunk. Ha elérjük a redőnyöket, azokat is alaposan tisztítsuk meg, ezzel késleltethetjük az ablak koszosodását is.

A nagytakarítás befejező lépése pedig a felporszívózás és a felmosás. A takarítás során a földre hullott összes portól és egyéb kosztól megszabadulunk ezzel a két lépéssel, teljessé téve a takarítás sikerét.

Amikről elsőre eszünkbe sem jutna, pedig igazi baktériumtelep

A környezettudatosság a mindennapjaink részévé vált, emiatt egyre többet használunk olyan bevásárlótáskát, amit újra és újra használhatunk. Idővel ezek is koszossá válnak, ezért nem felejtsük el kitakarítani ezeket. Ha nem moshatók gépben, akkor egy fertőtlenítőszeres vízbe áztatott szivaccsal töröljük át, majd száraz ronggyal itassuk fel a nedvességet és már tehetjük is vissza a helyére.

Hiába csak tiszta vagy szappanos víz éri a zuhanyfüggönyt, akkor is meg kell időnként tisztítani. Ha magas páratartalmú fürdőben van, ami rosszul szellőzik, könnyen bepenészedhet, ezért időnként egy extra tisztítás nem árthat. Ha nem mosható gépben, általános tisztítószerrel vagy ecettel töröljük át, majd öblítsük le, terítsük szét és hagyjuk teljesen megszáradni.

Időnként érdemes extra tisztítást végezni a vágódeszkákon, mert az éles kés által hagyott, szemmel szinte láthatatlan vágásokban nagyon könnyen megtelepednek a baktériumok. Egy félbevágott citrommal dörzsöljük át a deszkát, majd szórjunk rá sót vagy szódabikarbónát. A természetes hatású súrolószerek a fából készült vágódeszkában sem tesznek kárt, így nyugodtan alkalmazhatjuk a módszert. Citrom helyett ecetet is alkalmazhatunk, ebben az esetben viszont mindenképpen a sót válasszuk súrolószerként.

A kellemetlen szagok elkerülése érdekében a lefolyókat is tisztítsuk meg

Amennyiben dugulás van, mindenképpen speciális lefolyószer-tisztító folyadékot alkalmazzunk. Ha nincs ilyen problémánk, viszont időnként kellemetlen szagot áraszt a lefolyó, próbáljuk ki a következő trükköt: ½ csésze szódabikarbónát keverjünk össze ¼ csésze konyhasóval és öntsük a lefolyóba. Öntsünk utána 1 csésze meleg vizet és hagyjuk állni 15 percig. Ezután egy csésze langyos ecetet is öntsünk a lefolyóba. A szódabikarbóna remekül szagtalanít, az ecet pedig tökéletes vízkőoldó és penészeltávolító, a lúgos kémhatású szódabikarbóna és a savas kémhatású ecet viszont kémiai reakcióba lép egymással. Összeöntéskor pezsegni kezd a keverék, viszont leginkább semlegesítik egymást, ezért felesleges összeöntve alkalmazni.

Az ecet után is várjunk pár percet, majd folyassunk rá bőven forró csapvizet, hogy az végigtisztítsa a lefolyót.

A folyton használt eszközök

Nyúljunk bele a táskánkba vagy a zsebeinkbe, és tisztítsuk meg a mobiltelefonunkat, a pénztárcánkat és a kulcsainkat is. Mindegyik tárgyat naponta többször is használjuk, a rendszeres tisztításukról se feledkezzünk meg.

Monica Geller a porszívót is leporszívózta, és milyen jól tette!

A Jóbarátok-rajongók jól tudják, hogy Monica Geller folytonos takarítása már-már mániákus, néhány trükköt azonban érdemes ellesni tőle. Miután végzett a porszívózással magát a porszívót is leporszívózza. Sokszor nem is gondolunk arra, hogy a seprűnk és a többi takarítóeszközünk, valamint a takarítószerek is igényelnek tisztítást. Egy nedves rongy segítségével a takarítás legutolsó lépéseként takarítsuk le szorgos segítőtársainkat, hogy tisztán pakolhassuk el őket a következő menetig.