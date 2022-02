Így nehezíthetjük meg a betörők dolgát

Amikor egy idegen betör az otthonunkban nemcsak anyagi kár érhet minket, hanem lelkileg is nehéz feldolgozni, hogy illetéktelen személyek jártak a privát terünkben. Éppen ezért, amennyire lehet óvjuk házunk, lakásunk biztonságát, és bár 100 százalékos módszer nincs a betörők elleni védekezésben, de mégis sok mindent tehetünk, hogy megnehezítsük a dolgukat.

Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Kriminológiai Intézet néhány éve 139 hazai betöréses lopás elkövetőjének megkérdezésével elvégzett egy kutatást. Az elemzésből kiderült, hogy a betörők legvonzóbb célpontjainak a családi házak számítanak. Ezután a társasházi lakások következtek, végül a panellakások és a sorházi lakások.

A leggyakoribb betörési módok

A statisztikák alapján a betöréseket leggyakrabban a nyílászárók megrongálásával, azaz az ajtó- és ablakbetöréssel, azok befeszítésével, benyomásával követik el. Csalami János biztonságtechnikai szakértő szerint kétféle ingatlant érdemes megkülönböztetni.

„Az egyikben semmiféle vagyonvédelmi berendezés nincs, és itt nemcsak a riasztóra vagy a kamera hiányára gondolok, hanem a mechanikai védelemre is. A másik kategória pedig az, ahol már van vagyonvédelmi berendezés telepítve.”

Tuják és fenyők is ronthatják a biztonságot

A betöréses lopások elsődleges motivációja egyértelműen az anyagi haszonszerzés, de vannak az úgynevezett profik, akik már tudatosan csinálják, és vannak a megélhetési bűnözők, akik ételre és számlák befizetésére költik a lopott pénzt. Mind a két típus más-más célpontot választ.

„Azoknak a betörőknek, akik nem céltudatosan mennek betörni, nekik az az ingatlan a vonzó, ahol semmiféle vagyonvédelmi eszköz nincs. A legszívesebben olyan helyre mennek be, ahol a bejárat nem látszik az utcáról, esetleg be tud jutni a szomszéd felől, vagy egy hátsó ablakon, teraszajtón. Vagyonvédelem szempontjából az is egy rossz elképzelés, ha a ház eleje sövénnyel, fenyőkkel, hatalmas növényekkel parkosítva van. Ez is láthatatlanná teszi, hogy mi történik az ingatlan bejárata körül” – tette hozzá Csalami János, az Elektronika Vonala Vagyonvédelem nevű cég alapítója.

A riasztó előnye: pár perc kevés a betörésre

A legtöbb betörőt elrettenti, ha van otthon valaki, de szintén jó elrettentő hatása van annak is, ha biztonsági védelemmel ellátott jelzés van kirakva, valamint a jól látható riasztófelszerelést sem kedvelik a betörők.

„Ahol csak kamerarendszer van felszerelve az azért nem tökéletes, mert bár felveszi a betörést, de annyira a betörő is ki van képezve, hogy tudja, van a kamerának egy rögíztett képe és ezt magával is viszi. Onnantól kezdve pedig nincs felvétel, hogy mi történt az ingatlanban. Ahol riasztó van, és be van kötve a távfelügyeletre, az már szerencsésebb, hiszen amikor megszólal a riasztó a helyszínre érkeznek a járőrök, így ha be is megy a betörő, alig pár perce marad szétnézni, hogy mit vihetne magával” – mondta a biztonságtechnikai szakértő, aki szerint célszerű kombináltan beszereltetni a vagyonvédelmi eszközöket.

„Azt tanácsoljuk, hogy a riasztó kültéri szirénája jól látható, magas helyre legyen felszerelve, mert ha csak találomra rabol valaki, akkor nem azt választja, ahol riasztót lát. Ha kamera is van az ingatlanon, akkor célszerű a kapura kitenni a „Kamerával megfigyelt terület” táblát, mert ez is egy olyan dolog, ami nehezebb célpontot jelent a betörőnek. Tanácsos a kültéri védelemre is gondolni, mert ha valaki bemegy a kertbe, akkor a riasztó már az előtt megszólalhat, hogy az illetéktelen behatoló megrongálná az ajtót vagy az ablakot” – tette hozzá Csalami János.

Érdemes a nyílászárókat is érzékelővel ellátni

Sokszor úgy mennek be a betörők, hogy közben otthon tartózkodik egy személy vagy akár az egész család. De ma már arra is van lehetőség, hogy az ingatlan összes nyílászáróját érzékelővel lássuk el.

„Ennek nagy előnye, hogy a család nyugodtan tud mozogni a lakásban/házban, de közben teljes körű védelem alatt áll. Ez a társasházak esetében is fontos, ahol erkély van, mert egy kültéri mozgásérzékelővel kiegészített riasztó az erkélyen nagyon meg tudja nehezíteni a betörő dolgát” – mondta az Elektronika Vonala Vagyonvédelem alapítója, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az elektronikus vagyonvédelmi rendszeren túl érdemes a nyílászárók kiválasztásánál is a több ponton záródó ajtókat, ablakokat választani, ha nagyobb biztonságban szeretnénk tudni az otthonunkat.