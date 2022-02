Légzésterapeuta segíti Rubint Rékát az élete minden területén

Az ország legismertebb fitneszedzője és egy plus size nagykövet beszélgettek az M2 Petőfi TV-ben a pozitív testképről, ám több ponton is egybehangzó véleményre jutottak a témában, főképp a lelki egészség témakörében. Rubint Réka azt is elárulta, milyen segítséget kap a sporton és a családja támogatásán túl ahhoz, hogy sikerrel megküzdjön a nehézségekkel.

Ép testben ép lélek – tartja a régi mondás, amelyet gyakran emlegetnek az egészséges életmóddal kapcsolatban, hiszen a tudatos táplálkozás és a rendszeres mozgás nemcsak a testet edzi meg, de a mentális állapotunkra is jó hatással van. Az országosan ismert fitneszedzőnek, Rubint Rékának minden hétköznapját ez a fajta gondolkodás határozza meg, de lelki egészsége érdekében két évtizede jár rendszeresen légzésterapeutához. Ez a fajta segítség a munkájában és a magánéletében is segíti őt – osztotta meg a tréner a M2 Petőfi TV közérzeti magazinjában, az Ez így ok?! című műsorban, amelyben ezúttal a testpozitív szemléletmód került a fókuszba. „Amikor a férjemet, Norbit megismertem, a média okozta támadások miatt elkezdtem egy légzésterapeutához járni, aki a mai napig segít nekem. Az, aki én ma vagyok, neki köszönhető. Az a Rubint Réka, aki kiáll önmagáért emberként, edzőként, anyaként és feleségként, az elmúlt 20 év apró lépéseivel, de szorgos munkájával jött létre. Csak akkor hangoztathatjuk azt, hogy elfogadjunk önmagukat, ha valóban megdolgoztunk ezért” – fogalmazott Rubint Réka, aki hozzátette, máskülönben a feltétel nélküli önelfogadás csak felmentés arra, hogy ne törődjünk a problémáinkkal. A fitneszinstruktor szavaival egyetértett vitapartnere, Kozma Rita plus-size nagykövet is, aki szerint az első lépés az önelfogadáshoz az, hogy szembe nézünk a valódi képességeinkkel és a lehetőségeinkkel. Kiemelte, hogy a közösségi média torz világa azonban megakadályozza ezt a felismerést, amire Rubint Réka is rábólintott. „Van egy 18 éves lányom, aki időnként elkísér rendezvényekre, és meglepődve tapasztalta, hogy a való életben nem ismeri fel azokat az influenszereket, akiket a közösségi oldalakon követ. Boldog vagyok, hogy nyilvánvalóvá vált számára, hogy az online tér torzítja a valóságot. Az ő szeme felnyílt, de rengeteg fiatal lány vagy 20-30 éves nők is irreális szépségideálhoz hasonlítják magukat, ami aggályos” – szögezte le Rubint Réka, aki a folytatásban arról is vallott, kik azok a nők, akinek a kisugárzása időről időre inspirálóan hat rá. Az Ez így ok?! idézett, teljes adása már újranézhető a Médiaklikken!