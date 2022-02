Nem csak a levesben hasznos a sáfrány

A sáfrányt az egyik legősibb gyógynövényként tartják számon, vörös aranynak is nevezik. Jótékony hatásairól már közel 4000 évvel ezelőtt, az ókori írások is beszámoltak, napjainkban pedig egyre több szakember foglalkozik azzal, hogy klinikai kutatásokkal is igazolják az évezredek alatt megismert és tapasztalt gyógyhatásokat.

A Jóféle sáfrányt (Crocus sativus L.) főként Iránban termesztik, ám előfordul Indiában, Görögországban és Spanyolországban is. A három sáfrányszállal rendelkező Sáfrány-kagyló csak ősszel, néhány napra jelenik meg. A sáfrányszálak betakarítása a mai napig kézzel történik, ezért is a világ legdrágább fűszernövénye. Fontos antioxidánsokat tartalmaz A sáfrányban sokféle hatóanyagot, többek között safranolt, krocilt és krocetint találtak. Ezek antioxidánsok, amik hozzájárulnak a szabadgyökök és az oxidatív stressz elleni védekezéshez és fenntartják a szervezet egészséges egyensúlyát. „A legtöbb klinikai vizsgálat a sáfrány antidepresszív hatásának tanulmányozására irányul. Előszeretettel használják „kiegyensúlyozó”, hangulatszabályozó és stresszoldó hatása miatt is. A kutatások azt mutatják, ha valakinek hangulati zavarai vannak – rosszkedv, lehangoltság –, akkor a sáfrány egyik hatóanyagai képesek visszaállítani a szabadgyökök egyensúlyát, ezáltal a sáfrány rendszeres fogyasztása hangulatjavító hatású lehet” – mondta Heckenberger-Nagy Evelyn, pszichológus és dietetikus. Heckenberger-Nagy Evelyn, pszichológus és dietetikus. A lelki egyensúly visszaállítására A sáfrányt nemcsak a színe miatt hívják napfényfűszernek, hanem azért is, mert hozzájárulhat a stressz okozta kiegyensúlyozatlanság hatékony kezeléséhez. „Mindannyiunkkal előfordul, hogy olykor tartósan rosszkedvünk van, főleg a téli időszakban fokozottabban jelentkezhet a lehangoltság is. Lelki egyensúlyunk visszaállításához manapság egyre népszerűbb a természetes hatóanyagok használata. A sáfránnyal például számos klinikai vizsgálatot végeztek, ami alapján hatékony megoldást jelenthet ilyen helyzetekben. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogyha súlyosnak érezzük a tüneteinket, mindenképp azonnal forduljunk szakorvoshoz” – árulta el a szakértő. A sáfrány egyéb ismert hatásai Egyes kutatások beszámolnak a premenstruációs szindróma (PMS) tüneteinek enyhítéséről, mint pl. a falási rohamok, a fejfájás vagy a nyugtalanság csökkentése. Afrodiziákumként évezredek óta használják, már a rómaiak is ezzel tömték meg párnáikat vágykeltés céljából. De egyre többet beszélnek szemvédő hatásáról is, kutatók úgy hiszik, eredményesen segíthet az öregedés okozta látáskárosodás megelőzésében, vagy, hogy jótékony hatással lehet a memóriára. „Érdemes 4, 6, vagy akár 8 héten keresztül alkalmazni, de a kutatások szerint nyugodtan fogyaszthatjuk a sáfrányt addig, amíg a stresszhelyzet az életünkben meg nem oldódik. Ám fontos tudni azt is, hogy 30 mg/nap a javasolt dózis, amit étkezéssel lehetetlenség bevinni, ezért jó megoldást nyújhatnak az étrend-kiegészítő készítmények” – emelte ki Heckenberger-Nagy Evelyn. Adja magát a kérdés, hogy miként tapasztalhatjuk meg a saját bőrünkön a sáfrány jótékony hatásait? Bár fűszerként is használják, a főzés során az ételbe kerülő mennyiség túl csekély ahhoz, hogy érezhető eredményt érjünk el vele. Sáfrány-kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő készítményeket már egyre több patikában és üzletben meg lehet találni. Ilyen a Németországban gyártott Cefasafra® is, ami egyedülálló összetételű sáfrány kivonatot és nagy dózisú B-vitaminokat tartalmaz. A benne levő sáfrány kivonat kiemelkedően magas minőségű (ún. Sargol), amellyel klinikai vizsgálatokat is végeztek. Ez a készítmény a B12-vitaminnal hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez, a normál pszichológiai funkcióhoz, a pantoténsavval együtt pedig a fáradtság és a kimerültség csökkentéséhez. A pantoténsav támogatja a normál mentális teljesítményt, továbbá egyes ideg-ingerületátvivő anyagok, szteroidhormonok és a D-vitamin normál szintézisét és normál anyagcseréjét. Az étrend-kiegészítők azonban nem helyettesítik a kiegyensúlyozott vegyes táplálkozást, valamint az egészséges életmódot. A címlapfotó illusztráció.