Egy nem mindennapi apró sziget története

A Tahiti közelében fekvő szigetre csak kényelmetlen hajóúton lehet eljutni, és a turisták nem is éjszakázhatnak a szigeten.

Maiao Atoll egy kicsike, kevesebb mint kilenc négyzetkilométeres sziget a Csendes-óceánon.

(Fotó: NASA)

Tahititől 100 kilométerre nyugatra fekszik, legmagasabb pontja 154 méterrel emelkedik a tengerszint fölé, és az Earth Observatory mutatta be egy, az ISS fedélzetéről készült fotó alapján. Az apró szigeten két, a sziget méretéhez képes nagy tó is található, a Roto Rahi és a Roto Iti, amelyek vize a nagymértékű párolgás miatt igen erősen sós – sósabbak mint a tengervíz –, és egy kis csatorna köti össze őket. A tavak kapcsolata a tengerrel szinte csak jelképes – számol be a National Geographic.

A sziget közepén húzódik az a Ravae nevű domb, ez a sziget legmagasabb pontja: 154 méter.

Mindössze 354-en laknak Maiao szigetén, a Tāora O Mere nevű faluban. Az első európai látogatója Samuel Wallis kapitány volt, 1767-ben.

A kis szigetet a Polinéziára jellemző, ragyogó kék vizű lagúna veszi körbe, amelynek határán korallzátony húzódnak. Ennek ellenére a szigetlakók nem a turizmust tekintik fő megélhetési forrásuknak, hanem a csavarpálma- és kókusztermesztést, illetve a hagyományos polinéz életmódot. A hely Francia Polinézia nagy kiterjedésű védett tengeri területéhez tartozik, a hagyományos életmód fenntartásával halásznak az itteni lakosok, saját maguk ellátására és eladásra. Nincsenek szállodák, nincs reptér, és a csupán kicsiny hajókat befogadni képes kikötő is a sziget egy távoli zugában található.

A sziget ugyan látogatható, azonban a turisták nem alhatnak a szigeten, csak a hajón, ami oda szállította őket. Nappal kirándulhatnak, élvezhetik a strandot vagy épp búvárkodhatnak a lagúnában.

A szigeten az 1930-as évek óta tilos az alkohol árusítása, és egyedül a polgármester birtokolhat alkoholt, néhány ünnepi eseményre korlátozva annak fogyasztását.

