Kipróbált Valentin-napi ajándékötletek baconrajongóknak

Mindjárt itt a Valentin-nap, amire a különböző boltok egyre bővülő Valentin-napi kínálata is emlékeztet. Ha azonban már unod a plüssfigurákat, és nem egy csokor rózsával vagy egy üveg borral szeretnéd meglepni a szerelmedet, hanem ennél sokkal különlegesebb (sőt, finomabb) meglepetéssel kedveskednél, mutatunk néhány tippet, amivel feledhetetlenné teheted a szerelmesek ünnepét. Figyelem, következő cikkünkben minden baconrajongó megtalálja a neki tetsző ajándékot!

Miről ismerszik fel egy baconrajongó? Például arról, hogy nem bír ki egy napot bacon nélkül, vagy arról, hogy a szerelmétől olyan Valentin-napi üdvözlőlapot kap, amin a hagyományos virágcsokor és plüssmackó helyett egy szívformába rendezett bacon látható. Készítsd el a saját Valentin-napi üdvözlőkártyád, amire vicces üzeneteket is írhatsz, például azt, hogy csak akkor szeretnéd jobban a párod, ha baconbe lenne göngyölve. Sőt, a szívalakú baconöket akár pólóra vagy bögrére is lehet nyomtatni, így párod biztos lehet benne, hogy pontosan tudod, mennyit jelent számára a bacon – és az irántad érzett szerelme.

Valentin-napi vacsora kicsit másképpen

A bacon sok ételt tehet különlegesen finommá, a különböző krémelevesekhez feltétként is tökéletesen passzol, az asztalt gyümölcsökkel töltött húsokat is nyugodtan betekerhetjük baconbe, az eredmény biztosan ínycsiklandó lesz.

Ha Valentin-napra is szeretnél valami baconös finomságot csinálni, isteni ötleteink vannak. A romantikus vacsora lehet egy ünnepi quiche, aminek a tetejét baconrózsákkal díszítheted. Készíts bármilyen quiche-t, ha a töltelékébe megpirított és apróra felszeletelt bacont teszel, még teljesebbé teheted az ízélményt. És hogy a küllemre is adjunk: ha a megpirított baconről leitatod a kisült zsírt és óvatosan feltekered, majd az egyik végét egy fogpiszkálóval összetűzöd, a másik végén pedig óvatosan eltávolítod egymástól a bacon széleit, rózsaformát kapsz. Óvatosan helyezz el három-négy baconrózsát a quiche tetején, és egy olyan szuper finomságot kapsz, aminek sem a partnered, sem pedig te nem fogsz tudni ellenállni.

Egy másik módszerrel is készíthetsz baconből rózsákat. Reszelj le három-négy darab krumplit, fűszerezd sóval, borssal, kakukkfűvel, rozmaringgal. A krumpliszirmokat helyezd egymás mellé egy-egy baconszeletre, szórj rá reszeltsajtot, majd tekerd fel. Ezután helyezd őket a korábban enyhén kiolajozott muffinformába, 200 fokon süsd öt-tíz percig. A sütőből kivéve egy csodás illatú és küllemű finomságot kapsz.

A baconrózsa, amit nem lesz szíved megenni

Az első fogpiszkálóval készült baconrózsákat nemcsak quiche vagy egyéb tepsis étel tetejére rögzíthetsz díszként. Egy zöldre színezett hurkapálcához is hozzáerősítheted a baconrózsát. Rendezd a pálcákat egy csokorba, kösd össze őket egy színes szalaggal, és már kész is a rendhagyó rózsacsokor. Ha még élethűbb eredményt szeretnél, vásárolj olyan műrózsát, aminek a száráról le tudod szedni vagy vágni a virágot, a helyére pedig a te baconből készült rózsáidat helyezheted.

Hogyan válassz bacont?

Nemcsak Valentin-napi ajándékokból, baconökből is rengetegfélét találsz a boltokban. Abban, hogy milyen szempontok szerint érdemes kiválasztani a bacont, Kovács Péter, a Tamás-Hús Kft. kereskedelmi igazgatója ad néhány tanácsot.

Fontos, hogy a bacon csakis sertéshúsból készülhet, és minél magasabb a hústartalma, annál jobb. Nem érdemes a legolcsóbb opciót választani, ezek a baconök általában gyengébb minőségű húsokból készülnek, amiből nem lehet bravúrokat elérni a konyhában – árulta el a szakértő, aki a Gierlinger termékeket is készítő Tamás-Hús Kft. képviselőjeként pontosan tudja, milyen a tökéletes bacon, azt is hozzátette, arra is ügyeljünk a bacon megvásárlásakor, hogy olyat válasszuk, amihez nem adtak ízfokozót vagy térfogatnövelőket.

A címlapfotó illusztráció.