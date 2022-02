A mogyorókrém születéséhez Napóleonnak is köze volt

1806-ban Bonaparte Napóleon francia tábornok, hadvezér kontinentális zárlattal akarta befagyasztani Anglia kereskedelmét, ennek okaként pedig a gyarmatain keresztül Európába hozott kakaó kereskedelmi ára is az egekbe szökött, amellett, hogy már eredetileg is hiány volt belőle Európában.

Így született meg a Gianduja nevű mogyorós csokoládékrém, amit csaknem másfél évszázaddal később, a második világháború alatt bekövetkezett újabb csokihiány alatt újított fel Pietro Ferrero olasz cukrász, aki Alba városában édességboltot és pékséget üzemeltetett.

Készített egy kenhető édességet mogyoróból, cukorból és egy kevés kakaóból. Termékének első, akkor még szilárd állagú adagját 1946-ban Pasta Gianduja néven adta el, a kor híres karneváli karakteréről elnevezve, majd 1951-ben Supercrema névvel megalkotta az édesség új, krémesebb változatát. Ekkor már Pietro Ferrero albai boltja mellett gyárat is működtetett.

In the 1940s Italian pastry maker Pietro Ferrero created “pasta gianduja”In 1964, the product was renamed “Nutella.” pic.twitter.com/TibttExRTy

