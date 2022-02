Magyarország teanagykövete elárulta a teakészítés titkát

A teakészítésnek két fontos tényezője van: a megfelelő áztatási idő és az optimális hőmérsékletű víz. Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartanunk ha igazán finom teát akarunk inni, hogy a szálas teák sokkal kellemesebb ízűek, mint a filteresek. A hirado.hu-nak Varga Marianna okleveles kertészmérnök, teaszakértő, Magyarország teanagykövete adott interjút.

Az európaiaknak talán az angolok jutnak először eszünkbe, ha teázásról van szó, pedig a kuriózumnak számító növény fogyasztása több ezer évre nyúlik vissza. Egy korai leírás szerint ie. 2737 a legkorábbi dátuma a teafogyasztásnak. Ekkor Sen Nung kínai császár forró ivóvizébe utazása közben egy vad teanövényről levelek hullottak, sárgás-barna folyadékot eredményezve. Kíváncsiságból megízlelte a keveréket, és megkedvelte ízét és frissítő hatását.

Európában viszont sokkal későbbre tehető ez a dátum. A 14. században az európaiak egyre jobban felfedezték a Távol-Keletet, a hollandok egy utazásról teacserjével tértek vissza és azzal a hírrel, hogy ezekből a levelekből pompás üdítő italt lehet főznek. Eleinte csupán mint valamilyen „szárított füvet” emlegették, ami illatosabb, mint a szárított lóhere, de keserű ízű. Ugyanakkor ebben az időben még a jótékony hatása sem volt ismert.

Mára azonban a világ minden országában fogyasztják a különböző teákat, ki jótékony hatása miatt, ki csupán a különleges íze miatt, mások számára pedig a teázás, a tearituálé igazi közösségi élményt jelent.

A teakészítés alapszabályai

Ha valaki most ismerkedik a teakészítéssel akkor két nagyon fontos szabályt kell betartania. Elsősorban, hogy ne felforrt, 100 Celsius-fokos vízzel forrázza le a tealeveleket. Éppen ezért tanácsos, hogy miután felforrt a víz, várjunk egy két percet, és csak ezután töltsük rá a száraz tealevelekre a vizet – hívta fel a figyelmet a hirado.hu-nak Varga Marianna okleveles kertészmérnök, teaszakértő, Magyarország teanagykövete. Zöld tea esetében akár négy-öt percet is várhatunk, mielőtt a meleg vizet ráöntenénk a levelekre.

Nagyon sokan ott rontják el a teájukat, hogy túl sokáig áztatják a növényt. Régi, rossz beidegződés, hogy a különböző teákat három-öt percig kell a meleg vízben tartani – mondta. Hozzátette, ahhoz, hogy a legkellemesebb ízélményt kapjuk a fehér és zöld teát csupán egy-két percig áztassuk, a fekete teát pedig maximum három percig.

Szálas vs. filteres tea

A szálas tea fényévekkel magasabb minőségű, mint egy filteres. A szálas teákba az ép teacserje levelek kerülnek. Ezzel szemben a filterbe az kerül, ami letöredezik az egész levélről, tehát törmelék, vagy tömegtermelésből származó, géppel levágott, összevagdalt levelek, amik tele vannak törésfelülettel. Ez azért rontja a minőséget, mert a csersav (ami egyébként természetes vegyület a teában, csak nem kell megvárni, hogy kiázzon, mert ez okozza a keserű ízt) a törésfelületen azonnal kioldódik, így egy filteres zöld tea vagy fekete tea sokkal hamarabb keserű lesz, valamint sokkal erősebb, mint egy szálas tea – mondta.

Hozzátette, de ennél sokkal többről van szó mégpedig a környezetvédelemről. Míg a szálas teát leszedik, szárítják, és már fogyasztható is, addig a filteres tea előállításhoz kilenc környezetterhelő lépéssel jutnak el: a leveleket papírba csomagolják 1,5-2 grammonként, amit előzőleg hipóval fehérítettek (áztatáskor beleszivárog a teába), cérnával látják el, amihez fényes papírt ragasztanak, amit fém kapoccsal erősítenek a filterhez, az egészet beleteszik egy papírdobozba, amit színesre megnyomnak, ami megsokszorozza a költségeket, végül az egész dobozt bevonják fóliával.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy organza és a piramisfilterek sem egészségesek a szervezetre, ugyanis azokból az áztatás során mikróműanyagok szabadulnak fel és kerülnek bele a teába.

Fekete, zöld és fehér tea alapjául is a Camellia sinensis szolgál

A teacserjéből, vagyis a Camellia sinensisből készül a fekete, a zöld és a fehér tea is, a végeredmény csupán attól függ, hogy hogyan dolgozzák fel a növényt. Fehér teát a legegyszerűbb elkészíteni, akár otthon, házilag is előállíthatjuk, ugyanis csupán annyi a feladatunk, hogy a cserjéről leszedjük a legfiatalabb leveleket, 24 óra alatt szobahőmérsékleten kiszárítjuk, és már készíthetjük is a fehér teánkat.

Varga Marianna teanagykövet (Forrás: Varga Marianna)

Zöld tea esetében a leszüretelt leveleket fonnyasztják, sütik és sodorják, a fekete teához szükséges leveleket szárítás előtt fermentálják.

A különböző teák karakteres íze a termőterületük függvényében változik. Hiába dolgozzák fel ugyanolyan technológiával a teacserjét, egy dardzsilingi régióban szüretelt cserjéből készült tea íze sokkal másabb, mint egy Kína déli részén szüretelt teáé, például Darjeeling teának finomabb, virágosabb aromája van, mint egy kínai fekete teának.

Teával csökkenthetjük a napi kávéadagunkat

A tea, főleg a fekete tea igazán alkalmas arra, hogy csökkentsük a napi kávéadagot, hiszen a teacserje is tartalmaz koffeint, azonban sokkal kevesebb mennyiségben, mint a kávé, ugyanis egy csésze kávé nagyjából 200 milligramm koffeint tartalmaz, szemben a legerősebb fekete teával, ami legfeljebb 90 milligrammot. Egy könnyed zöld tea pedig ennek is csak harmadát, illetve a teából felszabaduló koffein sokkal később szívódik fel, így élénkítő hatása is hosszabb ideig tart.

Hogy mennyi koffeint tartalmaz egy tealevél, azt számos tényező befolyásolja. Ezek közé tartozik a teatermesztő régió, a növény fajtája, kora, fejlettsége, tenyészidőszak hossza, a talaj tápanyag tartalma, a csapadék, valamint a fenyegető kártevők. A feldolgozott teafű koffeintartalmára hatással van a feldolgozáskor alkalmazott technológia is. Illetve, a koffeintartalom nagyban függ a tea elkészítés módjától is, hogy mennyire meleg vízben, milyen hosszan áztatjuk.

Varga Marianna ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a teacserje virágjából készült tea nem tartalmaz koffeint.

Akár otthonunkban is nevelhetjük saját teacserjénket

Bár sokáig elképzelhetetlen volt, hogy Magyarországon teacserjét neveljünk, a klímaváltozás miatt most már erre is van lehetőség. A melegebb éghajlat miatt változnak, tolódnak az egyes növények termőterületei, így történhetett meg az, hogy néhány fanatikus európai teakedvelő teát termeszt hazájában. Először, 12 évvel ezelőtt Angliában, majd Skóciában kezdtek kísérletezni teatermesztéssel, de ma már Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban, Ukrajnában, és persze itt, Magyarországon is vannak kísérleti teakertek.

Varga Mariann 2018-ban indította el a Magyar Tea Projektet, amikor is közel 510 teacserjét ültettek el. Az évek alatt bár sok nehézséggel kellett megküzdeniük, projekt azóta is sikeresen halad előre. Teakertjük mára megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt is, ugyanis idéntől már bárki felfedezheti az ültetvényt.

„Nagyon nagy élmény a saját kis teacserjénkről leszedni a leveleket és saját teát készíteni belőle” – hangsúlyozta. Ugyanis a projektjének köszönhetően most már arra is van lehetőség, hogy a teakedvelők saját otthonukban neveljenek teacserjét, így saját maguk is megtapasztalhassák a teakészítés minden csínját-bínját.

Varga Marianna teanagykövet (Forrás: Varga Marianna)

Ehhez pedig nem kell más, mint némi gondoskodás, és kitartás ugyanis ha megfelelően szeretgetik a növénykédet, három-négy hetente lehet róluk néhány csúcshajtást leszedni, amiből már tea készíthető.

Lakásban és kertben is egyaránt nevelgethetők a teacserjék. Ha lakásban tartjuk fontos, hogy világos helyre tegyük és hetente kétszer locsoljuk – mondta. Hozzátette, sokan azért szeretik lakásban nevelni, mivel a teacserje sok más növénnyel ellentétben ősszel, októbertől februárig virágzik, ezáltal a téli időszakban is frissen szüretelt virágból, levélből készíthető el a tea.

Jó hír, hogy a fiatal,hároméves teacserje nem foglal nagy helyet, körülbelül harminc centimét magas, igazából kényelmesen elfér egy ablakpárkányon is – mondta, hozzátéve, azzal viszont számolni kell, hogy a szüretelés következtében a cserje lassan bokrosodni fog.

Ha pedig kiültetjük a kertben akkor fontos odafigyelni arra, hogy világos, szélvédett helyre kerüljön, tehát bokrok, cserjék közelébe. Télen pedig érdemes a gyökerét levédeni avarral, vagy bármilyen fenyő tűlevéllel.