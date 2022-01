Minden nap egy alma, az orvost távol tartja – mennyire hatásosak a népi gyógymódok?

Mindenki hallotta már a jól ismert közmondást, de vajon igaz is? Az alma jótékony hatásai régóta ismertek. C-vitamin tartalmának köszönhetően kitűnő immunerősítő, gyümölcssav tartalma segíti az emésztést és béltisztító hatású, fogyasztása napi szinten ajánlott. A népi gyógymódok egészségügyi hatásairól Bense Tamás gyermekorvos beszélt a hirado.hu-nak.

Kíváncsiak vagyunk a véleményére! Szavazzon!

Noha ízvilágban nagyon szélsőségesek, és lehet, hogy egy-egy népi gyógymód gyermekkorunk óta kísért minket, azonban a következő ételek és gyógynövények jótékony hatása vitathatatlan.

Mézes fokhagyma

Nem a kedvenc „csemegénk”, a fokhagyma erőteljes ízét egy vödörnyi méz sem veheti el. Azonban torokfájás, megfázás esetén hatékonynak bizonyul. A fokhagyma erőteljes illata és íze nagyon megosztó, azonban jótékony hatásait nem lehet vitatni.

„A nyers fokhagyma olyan, mint egy természetes antibiotikum, ugyanis megöli a baktériumokat, továbbá rengeteg antioxidánst juttat a szervezetbe, amennyiben nyersen fogyasztjuk el. Antibakteriális, és az allicinnek és a benne található szulfidoknak köszönhetően gyulladáscsökkentő hatású is” – fogalmazott Bense Tamás.

Az akácméz fertőtlenítő hatású, ezért fogyasztása ajánlott torokfájás esetén. Magas vitamintartalma miatt tökéletes immunerősítő, ezért a méz és fokhagyma keveréke hatásos lehet megfázásos, torokfájásos megbetegedések esetén.

„A méz fogyasztása nemcsak a vírusos és meghűléses betegségek esetén ajánlott. Mivel a méz természetes édesítőszer, a finomított cukrot helyettesíthetjük vele. A méz áttételesen a szívre és az erekre is pozitív hatással lehet, a finomított cukrok kiszorításával pedig a méz késleltetheti, megelőzheti a cukorbetegség kialakulását”

– mondta Bense Tamás.

Gyógyhatású teák

Hideg időben előszeretettel fogyasztunk egy bögre forró teát, a gyógynövényből készült főzeteknek pedig számos egészségtani hatása is van. A kamillavirág például gyulladáscsökkentő hatású, amit a kamazulénnak köszönhet. Baktériumölő hatása miatt fokozza a szervezet védekezőképességét ezért a téli időszakban különösen ajánlott fogyasztása. Fogyaszthatjuk teaként, leforrázva a virágzatot, vagy akár gőzöléshez is. Érdemes mézzel és egy fél citrom facsart levével fogyasztani az extra vitaminokért.

via GIPHY

A kamillatea kellemes ízű gyógytea, ám rengeteg egyéb gyógynövényből készült tea is létezik, némelyik íze kellemes, másoké pedig enyhén szólva is rossz. Ilyen például a macskagyökér tea, ami kellemetlen ízén túl markáns, szintén kellemetlen illatú, fogyasztása után garantáltan szellőztetni kell. Azonban az első negatívumokon túl rengeteg hasznos anyag található benne. Illóolaja, valamint a nem illékony valepotriátoknak köszönhetően hatékony nyugtatószer, alvási zavarban küzdőknek megfelelő természetes gyógymód lehet. A termékeken található javasolt fogyasztási mennyiséget azonban nem szabad túllépni, mer túladagolása estén fejfájást, szédülést és nyugtalanságot is okozhat.

Vannak akik a hagymateára esküdnek. A vöröshagyma tartalmaz C-vitamint, B1- és B2-vitamint, valamint flavonoidokat, vasat és sok más hasznos tápanyagot.

„A vöröshagyma, csakúgy, mint a fokhagyma, allicint is tartalmaz, ezért gyulladáscsökkentő hatású”

– hangsúlyozta Bense Tamás. A hagymateát egyaránt készíthetjük a teljes fejből, vagy akár a külsejét borító száraz levelekből is. Gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően enyhíti a megfázás tüneteit, köhögéscsillapító hatású. Érdemes sok-sok mézzel fogyasztani.

Kérjük orvos segítségét

Az alma jótékony hatásairól már beszéltünk, no de hogy kerül bele szög? Régen a vashiánnyal küzdő gyermeknek a kezébe nyomtak egy szöges almát. A megtisztított vasszöget néhány órán át benne kellett hagyni az almában, majd utána kivenni és elfogyasztani a gyümölcsöt.

Bense Tamás elmondta, hogy bár valóban kerülhet vas a szervezetbe, azonban a vashiányt nem tudja megszüntetni, ezzel a módszerrel nem tudunk megfelelő mennyiséget a szervezetünkbe juttatni. Vashiány esetén forduljunk orvoshoz, a vashiányt vastablettával pótolhatjuk a legkönnyebben.

Fontos megjegyezni, hogy a természetes megoldások nem helyettesíthetik az orvosi segítséget, ezért mindenképpen forduljunk szakemberhez, amennyiben tüneteink vannak vagy betegnek érezzük magunkat.

A címlapfotó illusztráció.