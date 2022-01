Minden életkorban, bőrtípustól függetlenül előfordulhat érzékenység a kozmetikumokban megtalálható kémiai vegyületekre, éppen ezért fontos, hogyha irritáció lép fel, mielőbb kivizsgáljuk, mi okozhatta a heves reakciót. Dr. Gyovai Viola okleveles biológus, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa példaként említette, hogy a magyar lakosság közel két százaléka allergiás a sok krémben, arc- és testápolókban alkalmazott szalicilsavra, allergén illatanyag összetevőkre. A probléma ugyanakkor könnyen megelőzhető, hiszen kötelező a csomagoláson feltüntetni az illóanyagok komponenseinek listáját, így érdemes azokat vásárlás előtt alaposan átnézni az összetevők (INCI) listájában.

Száraz, zsíros és kevert bőrtípusnál is előfordulhat az a kellemetlenség, hogy egy kozmetikum alkalmazása után nem várt reakció lép fel, ami lehet viszketés, bőrpír, vagy súlyosabb esetben ödéma is.

Allergiás reakciónak nevezzük, ha az irritáció fél órán belül nem csillapodik, nem múlik el. Ilyen esetekben pedig erősen ajánlott megvizsgálni, hogy mi is okozhatta a szervezet ellenválaszát – tudtuk meg dr. Gyovai Viola okleveles biológustól.

dr. Gyovai Viola biológus

Mint fogalmazott, a bőrt több tényező is érzékenyítheti, de a probléma leggyakrabban a gyümölcssavas hámlasztók, peelingek használatakor lép fel.

„Ezek a termékek üzletekben is megvásárolhatók vagy a kozmetikusoktól is könnyen beszerezhetők. Ha professzionális kozmetikumokról van szó, az otthoni alkalmazásukkal óvatosan kell bánni! Érdemes az alkaron tesztelni, hogy a bőr miként reagál rá” – magyarázta a BIOLA biokozmetikumok cégalapító ügyvezetője.

Példaként említette, hogy a magyar lakosság megközelítőleg két százaléka allergiás a szalicilsavra, bizonyos allergén illatkomponensekre, amely sok arc- és testápoló összetevője lehet.

Figyeljük az összetevők listáját

Felhívta rá a figyelmet, mivel számos kozmetikum erős szintetikus illatanyag hozzáadásával készül, ugyan orrcsiklandozóak, és lehet, hogy egy bizonyos határig valakinek kellemes, egy idő után elkezdhet folyni tőle a könnye.

A kellemetlenség megelőzésében segít, hogy 2013 óta kötelező az allergén illatkomponenseket megjeleníteni a csomagolásokon. Ezek közé tartozik az allergiák egyik leggyakoribb kiváltója, a limonén is, amely a citromolajban, a citromfűolajban és általában a citrusfélék illóolajában található meg. Irritáció esetén jellemzően viszketést okoz a bőrön, de aki allergiás rá, annak diffúzorokban, aromamécsesekben sem ajánlott a használata.

Az ügyvezető szót ejtett arról is, hogy a bőr anyagcseréjét vitalizáló termékek általános összetevője a fahéj illatkomponensei, vagy a kapszaicin, amit a hölgyek főként tavasz tájékán karcsúsító gélekben, cellulit kezelésére használnak, de az alkalmazását nem szabad túlzásba vinni.

A dermatológiailag tesztelt termékekkel nem lehet melléfogni

Dr. Gyovai közölte, tévhit, hogy az érzékenység csak bizonyos életszakaszokban alakulhat ki. Mint mondta, 8-12 éves korra az embernek stabilizálódik az immunrendszere, és már ebben a korban is előfordulhatnak allergiás reakciók bizonyos összetevőkre.

Hozzátette, idősebb korban az allergiás reakciók és azok hevessége felerősödhet, ilyenkor mindenképpen ajánlott allergén összetevőktől mentes termékeket használni.

Téves szemlélet, hogy ilyenkor csak a parfümmentes vagy illatmentes termékek alkalmazhatók. Vannak hipoallergén összetételű ún. természetes növényi illóolajok illatfrakcióiból kevert parfümökkel illatosított termékek, amelyek biztonsággal használhatók!

„Az irritáció mértéke emellett függ attól is, hogy az egyén éppen milyen állapotban van. Ha például náthás vagy influenzás, akkor hajlamosabb lehet erősebb tüneteket is produkálni. A természetes, bio illóolajoknál várhatóan alacsonyabb az érzékenyítési hajlam, mert nincsenek benne szintézis melléktermékek, ezért javallott ezeket a kozmetikumokat előnyben részesíteni azok számára, akiknek volt már allergiás reakciójuk és adott esetben nem is tudják a kiváltó okát” – közölte a biológus.