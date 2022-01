Őseink módszerei: vegyszer helyett vadászgörényekkel a rágcsálók ellen

Kevesen gondolják, de nem csak a tanyák, hanem a családi házak, sőt akár belvárosi lakások állandó vagy visszatérő vendége a patkány, valamint különböző kártevő rágcsálók. A nem várt társbérlők nem csak károkat képesek okozni, hanem számos betegséget is terjeszthetnek, ugyanakkor jó hír, hogy környezetbarát módon is lehet ellenük védekezni. Kovács Tamás és csapata őseink ötletét használja: vegyszerek helyett vadászgörényekkel és kiképzett kutyákkal küzd a patkányok ellen.

Környezetbarát és természetes megoldás a rágcsálóirtásra

Budapesten a csatornahálózatban, vidéken pedig a kertekben, baromfiudvarokba, különböző tárolók körül jelenhetnek meg a patkányok. Kovács Tamás, a kártevőirtás szakértője szerint megjelenésüktől a hideg időben fokozottan tartani kell, mert ilyenkor ezek az állatok is szeretnek biztonságos, meleg helyre húzódni.

„Alapvetően a nyári időszakban a rágcsálók (patkányok, egerek) külső területeken vannak, mint az erdők, mezőgazdaságok, ezért az ember számára nem okoznak problémát. A hideg idő megjelenésével viszont a házunkban, udvarunkban, lakásunkban is megjelenhetnek és ez már semmiképp sem összkomfortos érzet. A patkánynak az ember környezetében nincs helye. Még biológiai tanulmányainkból tudjuk, hogy károsak az egészségre, hiszen különböző fertőzéseket terjesztenek, de egyébként is ők nem a házi kedvenc kategóriába tartoznak” – mondja Kovács Tamás.

Több milliós kárt is okozhatnak

De akkor is zavaró a jelenlétük, ha egy mezőgazdasági területen jelennek meg. Ilyenkor a gazdasági kár is jelentős, mert megrágják a csöveket, a szigetelést, sőt a gépekben akár több milliós károkat képesek okozni. Mivel folyamatos a szaporodásuk, az év minden napján jelen vannak, csak a téli időszakban tűnnek fel jobban. Védekezni és irtani a patkányok nem csak lehet, hanem kell is!

„Három féle módszer van a patkányok ellen: irtószer mentesen, lakossági és szakipari irtószerrel, valamint vadászgörénnyel és vadászkutyával. Az első módszernél nagyon esetleges az eredményesség, mert a patkány egy elég intelligens állat és hamar felfedezi, hogy ott a csapda, és nem megy arra. A második módszernek két hibája van, hogy nagyon alacsony az irtószerekben a hatóanyag, valamint, hogy a patkány is ösztönlény, ezért zsákmányol. Elhurcolja, mint egy zsákmányt, de mégsem eszi meg. Öt évvel ezelőtt mi is érzékeltük ezeket a problémákat és olyan megoldást kerestünk, ami hatékonyabb és természetesebb” – tette hozzá Kovács Tamás, a NovaTox ügyvezető igazgatója.

Saját tapasztalatok alapján lett az ősi módszer újjáélesztve

A megoldást már őseink is alkalmazták, csak méltatlanul feledésbe merült, hogy vadászgörényekkel és vadászkutyákkal el lehet végeztetni a patkányirtást. „Magyarországon nincs ennek szakirodalma, de a saját tapasztalatink által sikerült feltámasztani. Elkezdtük tudatosan beintegrálni a már ismert módszerekhez. Sok idő volt, mire a törzsállományt létrehoztuk, hiszen, ha az állat tenyésztéséből 50-70 év kimarad, az nagyon meglátszik. Pedig az ötlet tényleg nem új, már 3000 évvel ezelőtt is voltak egyiptomi falrajzok, ahol görényekkel ábrázolták a patkányirtást. Itthon a háború környékén volt a felvirágzása, aztán feledésbe merült” – árulta el a kártevőirtás szakértője, aki azt is hozzátette, a kutyákat képezik, de a vadászgörények esetében az ösztönökre hagyatkoznak.

A görényes és kutyás vadászat azonnal megoldja a problémát

Ha kémiai irtás történik, akkor a rágcsálóirtószerek esetében szükséges megvárni amíg a patkány felfedezi, majd elfogyasztja a patkányirtószert. Ha ez megtörténik, a méreg akkor is nagyon lassan fejti ki a hatását, a mérgeződés általában az állat tömegétől is függ, de körülbelül 5-7 nap elteltével pusztul csak el. Ráadásul sok esetben az ember számára nem hozzáférhető helyen.

„Ezzel szemben a vadászkutya pontosan képes feltérképezni a patkány útvonalát, hogy hol tartózkodik épp, vagy hol fészkel. Azonnal kapunk egy eredményt, nem kell hónapokig visszajárni, és felesleges csapdákat kihelyezni. Magunk és családunk védelme érdekében nem szabad, hagynunk, hogy akár napokig a bekerült patkány szabadon közlekedjen az életterünkben és esetleg megvárni míg kárt okoz. Ilyenkor megfelelő megoldás a görényes és vadászkutyás patkányirtás” – mondja Kovács Tamás, a NovaTox ügyvezető igazgatója, aki szerint az emberek jól fogadják ezt az irtási módszert.

„Az öko, bio, környezettudatos szemlélet folyamatosan terjed a világban, és az, hogy mindenféle környezetszennyezés nélkül is lehet a patkányokat irtani az nagy előny. Ugyanakkor hátrányai is vannak, mert nem mindenhol lehet alkalmazni. Például a gipszkarton fal mögé vagy egy tetőbe nem tudom beküldeni a vadászgörényt sem, így a mi módszerünk attól egyedi, hogy kombinálni tudjuk az irtási lehetőségeket” – tette hozzá a szakértő.

A címlapfotó illusztráció.