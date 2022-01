Cserépkályha kisokos: Több hiba is van a képen!

A cserépkályhában a tüzet nem úgy kell rakni, mint egy lobogó tábortűzhöz, de még csak nem is úgy, mint egy kandallóba. A tűzoltók megmondják hogy kell, mert ők nem csak az oltásban profik, de a megfelelő tüzeléshez is értenek. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán hasznos tanácsokat találunk arra, hogy elkerüljük a baleseteket, és még a fűtés hatásfokával is minden rendben lesz.

A cserépkályha kisokoshoz illusztrációnak kiválasztottak egy tipikus szobabelsőt és azon keresztül mutatnak rá az esetleges hibákra. Mert nem elég, ha egy gyönyörű cserpékályha tavasztől őszig a lakás ékessége, de amikor az első befűtésre sor kerül, akkor tanácsos elpakolni mellőle és a tetejéről is. Ennek két oka is van, a kályha öntöttvas ajtajának nyitásakor kipanttanhat egy szikra, amitől tüzet foghatnak a közelében álló bútorok. De az se mindegy, hogy a melege akadálytalanul tud-e terjedni a szobában. A fűtés módjáról elárulják, hogy – ha már ég – nem kell folyton rárakni, mint a kandallónál, hanem érdemes egyszer befűteni és aztán a megfelelő mennyiségű levegő beállításával optimálisra állítani az égést.

„Egyszerre tegyük be a tüzelőt!” – szól az első tanács. Ne túl sokat, mert „nem szép, amikor robban”. Vastagabb hasábok alulra vagy hátra, vékonyabbak előre vagy felülre!

Száraz legyen az a fa! De nagyon! És kemény is, azaz: lehetőleg tölgy. Különösen a csertölgy megfelelő, vagy a bükk, az akác, vagy a gyertyán.

Ha a tűz színe sárgásvörös, az azt jelenti nincs elég levegő az égéshez, állítani kell a levegőadagolón, amíg a lángok kékes színűek nem lesznek.

Aki eddig eljutott, az célhoz is ért, vagyis nem kell nyitogatni a kályha ajtaját. Az izzó parazsat sincs okunk piszkálni. A kályhát ezután ráér 12 óra múlva begyújtani újra.

A tűzoltók a környezetvédelemre gondolva azt tanácsolják, ne itt égessük el a színes magazinokat, vagy szórólapokat.