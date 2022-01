Titkosszolgálati eszközöket is bevetnek az ismerkedéshez

Hazugságvizsgáló gép, titkos üzenetek, titkosszolgálati eszközök. És egy lehetőség, hogy jól érezd magad, miközben high-tech módon találkozhatsz hozzád hasonlókkal. Nincs erőltetett társkeresés, a party a lényeg az ismerkedés csak ráadás. Ezt ígéri a Love Zone február 25-ei rendhagyó bulija, amit a Symbol Budapestben rendeznek meg. A kémmódszerekre épülő új partisorozat korosztályokra bontva, országszerte várja majd a szingliket - de nem csak őket.

Kezdődik a randizás 2.0-ás változata. Egy lehetőség, hogy jól érezd magad és közben összevillanhass valakivel. Nincs erőltetett társkeresés, a party a lényeg az ismerkedés csak ráadás. Ezt ígéri a Love Zone február 25-ei fergeteges funky bulija, aminek első állomása Budapestben lesz.

Nyugodtan kijelenthető, hogy társat találni ma nagyon nehéz, minden korosztályban. A Covid-19 sokadik hullámát írjuk, ami még inkább megváltoztatta a társkeresési szokásokat. Ez a különös helyzet késztette a Love Zone szervezőit, hogy egy egyedi, interaktív party-t hozzanak létre, ahol a hangsúly azon van, hogy jól érezzük magunkat, az ismerkedés csak egy fontos ráadás.

A személyes találkozások szinte teljesen háttérbe szorultak

„Egyre inkább azt vesszük észre, hogy az online terek nagyon elszigetelik egymástól az embereket. A személyes találkozások vagy részben vagy teljesen elmaradnak, ha pedig mégis lehetőség adódik, akkor az egész olyan bátortalan és idegen. Sokan tényleg csak az online társkereső oldalakat, applikációkat használják és ez nem mindig a jó választás” – kezdte Rácz László, a rendezvény producere.

A Tindernek és társainak persze megvannak az előnyei és hátrányai is. A Love Zone szervező viszont a hátrányaiból próbáltak valami újat létrehozni.

„Ez egy olyan party lesz, ahol rengeteg kreatív és innovatív eszköz segíti elő az ismerkedést. Az egész bulinak a lelke a „Secret message”. Amikor megérkeznek az emberek a partyra, aki kéri, az kap egy kis kütyüt. Ezt berakja a zsebébe, és kap mellé egy mágneses kitűzőt, amin aranyos kis figurák lesznek. Animátorokon keresztük lehet felvenni a kapcsolatot például a „házikóval” vagy a „cseresznyével”, vagyis azzal, aki épp megtetszik. Ezeket a „hívásokat” lehet fogadni, de vissza is lehet utasítani. Nagy előnye, hogy nem kell hozzá megadni a telefonszámot, ha „házikó” nem szimpatikus, akkor egyszerűen nem reagál rá az ember” – avat be a részletekbe Rácz László.

Utcai telefonfülke és „életmentő dobozra” hasonlító eszköz is segíti a párkeresést

Az aktivitások sorát erősíti a „Brave Heart”, ami egy utcai telefonfülke, a bátortalan fiúknak és lányoknak, akik, ha beleállnak és felemelik a kagylót egy 30 másodperces bátorító motivációs szöveget kapnak. De további érdekességekkel is készülnek a szervezők.

„Nem szeretnék felfedni minden titkot, de nagyon érdekesnek ígérkezik a „Polli and Graf” játék is, ami értelemszerűen a füllentéseket szűri ki, ezt akár párok is használhatjak. De lesz egy „Shortcut” berendezés is, ami egy 10 kérdésből álló elemzést csinál az összeillő, vagy épp össze nem illő párokról. Míg az „S.O.S Love”, mint egy kis életmentő doboz siet a segítségére annak, aki azonnal szeretné felvenni a kapcsolatot a kiszemelt partnerrel” – mondta a producer.

A rendezvény ötlete Ausztráliából jött, így a két kabalaállat – Ruby és Ken – is erre a kontinensre jellemző: egy koala és egy kenguru hívja fel majd az emberek figyelmét a nem mindennapi partyra.

„A Love Zone Party mindig más városban és más korosztály számára lesz megrendezve. Február 25-én Budapesten a 35 és 55 év közöttiekkel kezdünk, de bárki jöhet, aki kicsit bulizni, kikapcsolódni akar, és nem feltétlenül ismerkedni. Garantált lesz a fergeteges party hangulat, mert a funky slágerekre élőben fog szólni a konga és a gitár” – tette hozzá Rácz László, aki elárulta azt is, hogy a másik két korosztály a 20-25 és a 25-35 éveseket célozza meg.