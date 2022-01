Hivatásos sorban álló vagy sellő? Mutatjuk a legszokatlanabb munkákat, ha esetleg unná a mostanit

Szerte a világon a legkülönfélébb munkákat végzik el az emberek a megélhetésért vagy csak egy kis mellékesért. Egyes munkák népszerűek, rengeteg ember végzi, ám akadnak olyan állások is, amelyek annyira furcsák, hogy nem is gondolnánk, valóban léteznek

Aknafelderítés rágcsálók segítségével

Laosz és Kambodzsa dzsungelében a vietnami háború alatt több millió taposóaknát helyeztek el. A legtöbb már vagy felrobbant vagy hatástalanították, azonban néhány még mindig ott lapul a föld alatt. Az afrikai patkányok rendkívül jól kiszagolják a TNT-t, ezért Kambodzsa importálja az állatot az aknák felderítésére. A rágcsáló egy taposóakna kiszagolása után jutalmat kap, a felderítő pedig, aki a patkánnyal együttműködve dolgozik, nagyjából napi 10 dollárt (3200 forintot) keres.

Állateledel-kóstoló

Az élelmiszer-tesztelés gyakori munka, azonban az állatoknak szánt ételeket is tesztelni kell. Az állateledel-tesztelő fő feladata az étel tápértékének tesztelése, jelentések írása. A munkára nincs túljelentkezés, ezért a fizetés is igen bőkezű, évente akár 27 ezer dollárt (8,4 millió forintot) is haza lehet vinni.

Hivatásos vigasztaló

Elsőre könnyűnek tűnhet, azonban egy hivatásos vigasztalónak különösen magas érzelmi intelligenciával kell rendelkeznie. Fontos az empátia, a jó etika és erkölcs. A hivatásos vigasztaló azokon az embereken segít, akik magányosak, depressziósak, vagy súlyos traumatikus eseményt éltek át. A legtöbb hivatásos vigasztaló online hirdeti vállalkozását, óránként pedig körülbelül 20 és 40 dollár (5 és 13 ezer forint) közötti összeget kapnak.

Filmtesztelő

A filmtesztelő feladata egyszerű: filmeket és sorozatokat kell néznie és értékelnie. Tapasztalat nem szükséges a munkához, de elfogultság nélkül meg kell tudni különböztetni egy jó és egy rossz filmet, a döntést pedig meg is kell indokolni. A fizetés 12 és 15 dollár (3500-5000 forint) között mozog, ettől függetlenül is ez egy valódi álommunka sokak számára.

Hivatásos sellő

Minden kislány álma, hogy sellővé válhasson. El kell végezni egy tanfolyamot, az engedéllyel rendelkező sellők pedig felléphetnek partikon, látványos bemutatókon. Egy hivatásos sellő óránként akár 300 dollárt (94 ezer forintot) is kereshet.

Hivatásos sorban álló

A hivatásos sorban állók nem csinálnak mást, minthogy sorban állnak helyettünk. Általában persze nem a sarki boltban kell sorban állniuk, akkor bérelnek hivatásos sorban állót, ha például új elektronikai termék kerül a piacra, ahol akár több tíz órát is várakozni kell az áruház előtt. Hetente ezer dollárt (310 ezer forintot) is kereshetnek.

Emberi szobor

Ehhez a munkához hatalmas önfegyelem kell, hiszen hosszú órákon át kell szinte teljesen mozdulatlanul kell állni, tetőtől talpig festékesen. Egyre több nagyváros utcáin terjednek el az emberi szobrok, akik főleg a turisták szórakoztatására fizetnek meg. Az emberi szobrok óránként akár 100 dollárt (30 ezer forintot) is kereshetnek.

Golflabdabúvár

A legtöbb golfpályán található egy-egy hatalmas tó, amibe a kevésbé gyakorlott sportolók gyakran belelövik a golfladbájukat. Van, akinek ki is kell halászni, ők pedig a golflabdabúvárok. Ők merülnek le a golfpályák tavaiban, hogy a belerepült labdákat visszaszerezzék. A „speciális” búvárok naponta 200 dollárt (62 ezer forintot) kereshetnek.

Online társkereső szövegíró

Az online társkeresőkön rengetegen keresik a párjukat, ám van, aki kevésbé tudja jól eladni magát az interneten, ezért inkább felbérel egy szövegírót, aki helyette megalkotja a profilját úgy, hogy az bizalomgerjesztő legyen. Az online társkereső szövegírói havonta 900 dollárt (280 ezer forintot) kereshetnek.

Címlapfotó: YouTube.com