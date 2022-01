Blue Monday, tényleg az év legszomorúbb napja? – VIDEÓ

Január harmadik hétfőjét tartják az év legszomorúbb napjának. Valóban igaz ez az állítás? A hirado.hu megkérdezte a budapestieket, hogy indult a hétfőjük, továbbá Mogyorósi Rebeka pszichológussal beszélgettünk a téma kapcsán.

A szomorú hétfő eredete 2005-re datálódik, ekkor hozta ugyanis nyilvánosságra Cliff Arnall pszichológus azóta híressé vált egyenletét, mely számos érzelembefolyásoló tényezőt figyelembe vesz. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy légitársaság szerette volna ezzel a marketingfogással kideríteni, mikor várható a legtöbb foglalás a különféle repülőutakra, és ezekből az elemzésekből végül kirajzolódott, hogy a legtöbben akkor vágynak valamilyen paradicsomi utazásra, amikor igazán pokolinak érzik a helyzetüket.

Mogyorósi Rebeka pszichológus szerint van alapja annak, miért tartjuk az évnek ezt az időszakát kicsivel nehezebbnek. Elmondása szerint a januárnak van egy sajátos hatása a többi hónappal szemben.

„Az ünnepi időszak – több nap, hét eltelik felfokozott érzelmi állapotban, legyen ez akár negatív akár pozitív – ahogy elmúlik, nehéz alkalmazkodnia az embernek, és az emberi szervezetnek ahhoz, hogy szinte mintha ezt hirtelen elvágták volna. Ezt a jelenséget nevezhetjük januári bluesnak vagy ünnepek utáni fáradtságnak” – ismerteti a szakértő.

Hogy miért éppen január harmadik hétfője jött ki Arnallnek 2005-ben, sok tényezőből állt össze. Elmúlt a karácsony, a szilveszter, és nincs a közelben olyan ünnep, amit várhatunk. Az újévi fogadalmak betartását már egy ideje halogatjuk. A tél közepén járunk, hideg van és még mindig sötét.

A pszichológus arra is felhívja a figyelmet, hogy

teljesen normális érzés a karácsony elmúltával kicsit szomorkásabbnak érezni magunkat.

Ilyenkor fokozottan érdemes figyelni a testi és a lelki jóllétünkre is. Visszatérni az egészségesebb ételekhez, a testmozgáshoz, hiszen ezek is fokozhatják a jobb hangulati állapotot. Lelki értelemben pedig fontos figyelni az „én időre”, a „mi időre”, egyfajta minőségi időre, amit megtudunk magunknak is teremteni – hangsúlyozta a szakértő.