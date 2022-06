Nyári veszélyek: számtalan betegség leselkedik ránk a strandon

A természetes vizek és az uszodák népszerű kikapcsolódási és sportolási lehetőséget nyújtanak, de veszélyeket is tartogathatnak. Egyes kórokozók előfordulása gyakoribb ezeken a helyeken, de a fertőződés esélye egyszerű óvintézkedésekkel csökkenthető – írja az Egészségvonal.gov.hu.

Az egy helyen összegyűlő sok ember, a vizes közeg és a meleg időjárás kedvez egyes kórokozók terjedésének. A fertőződés megakadályozása érdekében különösen fontos a megfelelő higiéniai szabályok betartása.

A sokféle kórokozó többféle szervrendszert érintő betegséget és tünetet okozhat. A leggyakoribb tünetek emésztőszerviek, ezt követik a bőrt érintő és a légzőszervi problémák.

Emésztőszervi tünetek

Az emésztőszervi tüneteket okozó kórokozók leggyakrabban a fertőzött víz lenyelésével kerülnek a szervezetbe. A Cryptosporidium parazita súlyos hasmenést, hányást, lázat és émelygést okoz, amit hasi görcsök kísérhetnek. Hasonló problémákat okoz a Giardia parazita is.

A baktériumok közül a Campylobacter, a Shigella és az E.coli okoz hasmenéssel és más hasi tünetekkel járó fertőzést.

Szintén emésztőrendszeri megbetegedést okoznak a norovírusok, melyek hatására heves hányás is kialakulhat.

Bőrfertőzések

A strandokon, uszodákban gyakori bőrgombás fertőzések viszketést, hámlást okoznak. A női nemi szervek külső részén és a hüvelyben a Candida albicans gomba okozhat tüneteket.

Az uszodaszemölcs uszodákban, strandokon gyakran fordul elő, elsősorban gyerekek között, de könnyen továbbadható. Okozója egyfajta poxvírus.

Cercariás bőrgyulladást okoznak egyes paraziták, a tünetek piros, pattanásszerű kiütések, hólyagok, viszketés és pirosság.

Nőgyógyászati problémák

Nőknél az E.coli baktérium húgyúti fertőzést is okozhat, amely fájdalmas, gyakori vizeléssel és más húgyúti tünetekkel, esetleg lázzal is járhat.

A vizekben jelen lévő Trichomonas vaginalis parazita a nőknél trichomoniázist, hüvelyi folyással járó betegséget okozhat.

Légzőszervi betegségek, szemproblémák

Egyes kórokozók (Legionella, Pseudomonas) köhögést, fülgyulladást is okozhatnak, ha a strandoláskor a szervezetbe jutnak.

A fürdés utáni kötőhártya-gyulladást, amely a szem vörösségével, váladékozásával, viszketésével jár, okozhatja kórokozó vagy a fertőtlenítésre használt vegyszer is.

(Fotó: MTI/Varga György)

Mikor forduljon orvoshoz?

Keresse fel háziorvosát, ha strandolás után a következőket tapasztalja:

kiütés vagy bőrirritáció,

láz,

3 napnál tovább tartó hasmenés,

hányás, mely akadályozza a folyadékpótlást,

véres széklet,

vörös, fájó szemek,

fülfájás.

A kórokozók forrása

A természetes vizekben és a partokon számos kórokozó él. A strandon terjedő fertőzéseket – ezek mellett – a többi ember által hordozott mikroorganizmusok is okozhatják. A fertőzések sokfélék lehetnek, kiváltójuk lehet vírus, baktérium, gomba vagy parazita.

A különféle kórokozók változatos módon terjedhetnek a víz közelében. A fürdőzők a víz lenyelésével, a vízpára belégzésével, a vízzel való érintkezéssel is megfertőződhetnek. Szintén lehetnek kórokozók egyes felületeken: a zuhany padlóján, a medence létráján, a mosdóban. A természetben normál esetben is jelen lévő mikroorganizmusok a fűben, homokban is előfordulnak.

A fertőzések megelőzése

A fertőzések egy része egyszerű óvintézkedésekkel megelőzhető.

Fürdéskor egy kortyot se nyeljen le a vízből!

Fürdés előtt és után alaposan zuhanyozzon le!

A strand teljes területén viseljen papucsot!

WC-használat után mosakodjon meg alaposan!

Ha sokat merül a víz alá vagy szabályosan, a vízbe tett fejjel úszik, viseljen úszószemüveget!

A fürdés után mindig alaposan szárítsa, törölje ki fülét. Ha hajlamos a fülgyulladásra, fürödjön füldugóval!

Vizes fürdőruháját a fürdés után cserélje szárazra!

A gyermekeket legalább óránként hívja ki a vízből, és küldje el a mosdóba! Fürdéshez a babákra adjon erre a célra készült speciális pelenkát, és a parton ne engedje pelenka vagy fürdőruha nélkül a homokba vagy a fűre ülni!

Ne fürödjön olyan vízben, amely láthatóan szennyezett, a közelében csatornabefolyó található, vagy ahol jelzés tiltja a fürdést!

Mikor ne menjen strandra?

Ne menjen strandra és főként a vízbe, ha

fertőző betegségben szenved vagy fennáll a gyanúja,

hasmenése van,

nyílt seb található a testén.

Ha valamilyen ok miatt az immunrendszere gyengébben működik, kérjen tanácsot kezelőorvosától.

A gyermekek, idősek és várandósok hajlamosabbak lehetnek a fertőzésekre, ezért strandolás közben nagyobb veszélynek vannak kitéve. A várandósok konzultáljanak nőgyógyász szakorvossal, hogy javasolja-e a fürdést, illetve hogy milyen típusú és hőmérsékletű legyen a víz.

A vizek minőségének ellenőrzése

Magyarországon a hatóságok folyamatosan ellenőrzik a természetes vizű és épített strandok vízminőségét, amiről közleményt adnak ki; nem megfelelő eredmény esetén pedig bezáratják a strandot.

Tengerparti nyaralásoknál a megfelelő vízminőség biztosítéka a nemzetközileg elismert és használt Kék zászló (Blue Flag) minősítés, ami nemcsak a víz, hanem a partszakasz tisztaságát, illetve felszereltségét is minősíti.