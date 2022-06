Fény derült a világ legrejtélyesebb házának történetére

Az izlandi Vestmannaeyjar-szigetcsoport egyik gyöngyszeme az Ellidaey-sziget, amely olyannyira apró, hogy húsz perc alatt keresztül lehet haladni rajta.

Ezen a szigeten áll azonban a világ legmagányosabb házaként emlegetett birtok. A terület egészen az 1930-as évekig lakott volt, de azóta senki nem él itt – írja a LADbible.

Nem meglepő, hogy számtalan legenda kering a rejtélyes épületről. Az egyik ilyen, hogy egy milliárdos vállalkozó építette fel a házat, hogy egy esetleges zombi apokalipszis idején legyen hova elvonulnia, de arról is beszéltek, hogy egy fanatikusan vallásos szerzetes költözött ide.

Elliðaey Island, Iceland. Who’s up for mowing the lawn?🤔 pic.twitter.com/Y2U6Aw3sUh

Az igazság az, hogy a szigetet egy többgenerációs család közel 300 éven át lakta, halászó–vadászó életmódot folytattak, de mivel nagyon távol voltak a civilizációtól, az utolsó lakók az 1930-as években elhagyták néhai otthonukat.

Idővel egyre többen hallottak róla, hogy rengeteg lunda él a sziget környékén, melyre Izlandon legálisan lehet vadászni függetlenül attól, hogy veszélyeztetett fajról van szó.

Enchanting house on the Island of Elliðaey, off Iceland. pic.twitter.com/9bHPzkRjC8

