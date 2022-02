Rekordidő alatt döntött házasságukról a magyar filmrendező és felesége

Három év barátság után szeretett egymásba Madarász István és Kerekes Monika, akik kapcsolatuk első napján eldöntötték, összeházasodnak. A Házasság Hete 2017-es nagykövet párja szerint, kapcsolatuk sikerének titka abban a vágyban gyökerezik, hogy együtt szeretnének lenni.

Madarász István filmrendező és felesége öt évvel ezelőtt nagykövetként csatlakozott a Házasság Hete rendezvénysorozathoz, idén pedig a 15. jubileumi esemény kapcsán, a korábbi házaspárok mellett ismét saját példájukkal hangsúlyozzák a család fontosságát.

Három éve voltak barátok, ahogy fogalmaznak, asszisztáltak egymás szerelemi életéhez, ám egyszer mindketten egyedül maradtak és megváltoztak az érzelmeik. „Van úgy, hogy az ember hirtelen tudja, hogy ez így marad. Egynapos együtt járás után megbeszéltük, hogy összeházasodunk, ekkor elsős egyetemisták voltunk, ezért négy évvel későbbre tűztük ki a napot, és ez így lett” – meséltek szerelmük kezdetéről a Család-barát stúdiójában.

A műsorban őszintén beszéltek arról, hogy az ő kapcsolatukat is megviselte a koronavírus-járvány.

„Bár mindig hangsúlyoztuk, hogy egy kapcsolatban fontos a kommunikáció, és ez esetünkben jól is működik, a covid mégis próbára tett minket e téren. Nem a házasságunk került mélypontra, vagy az egymás iránti szeretetünk, de alapvető dolgokat újra kell beszélnünk. Ennek oka az volt, hogy a járvány okozta bizonytalanság miatt magunknak is nagy kérdéseket tettünk fel, és ez alapvetően megingatta a nyugalmunkat” – mondta Kerekes Monika. Férje szerint, ami mindenen átsegítette őket, az alapvető vágyuk arra, hogy együtt szeretnének lenni, és ez az elmúlt időszakban sem változott.

A beszélgetés IDE kattintva újranézhető.

