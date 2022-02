Az olimpiai bajnok sportoló szeretné, ha gyerekei tanulnának az ő hibájából

Folyamatosan tanul és frissíti meglévő tudását Nagy Tímea. A kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó végzettsége logopédus és edző, de mivel két uszodai létesítmény vezetője, elvégzett egy vízgépészeti tanfolyamot. Gyerekeit arra ösztönzi, hogy vele ellentétben a nyelvtanulásra is fektessenek hangsúlyt.

Sikeres sportolói pályafutása mellett szerzett logopédus és edzői képesítést is Nagy Tímea, aki felnőtt fejjel is folyamatosan tanul. A kétszeres olimpia bajnok rész vett vízgépészeti képzésen, de elsősegély tanfolyamot is végez, sőt szeretne targoncavezetői jogosítványt is szerezni.

„Két uszodai létesítménynek vagyok a vezetője, úgy érzem munkámhoz szükséges, hogy értsem az alapvető funkciókat. Ezért végeztem el a gépészeti tanfolyamot, így valamilyen szinten értek az uszodai rendszerhez” – mondta a Ridikülben Nagy Tímea. A sportoló, aki legutóbb a közmédia Jónak lenni jó! karitatív akciójának nagykövete volt, arról is mesélt, szereti munkáját és gyerekeit is arra ösztönzi, találják meg saját útjukat. Azt kérte tőlük ugyanis, hogy egy felsőfokú végzettséget szerezzenek, de bármilyen pályát választanak, az a fontos, hogy szeressék azt. Egy hibáját viszont nem hagyja, hogy gyerekei elkövessék. „A nyelvtanulással hadilábon állok, tanultam angolul, franciául és a spanyolnak is mennie kellene. Ez nagy hiányosságom, nyelvek nélkül pedig a mai világban már nem lehet boldogulni”.

