Mit jelent fagyöngy alatt csókolózni?

Egy angolszász hagyomány szerint aki csókot ad kedvesének a fagyöngy alatt, annak szerelme örökké tart. A népszerű szokás a párok legnagyobb örömére hazánkban is egyre inkább terjed.

A növényt, amely valójában egy parazita, évszázadok óta a termékenység szimbólumaként alkalmazzák, még a kelta druidák is használták a Krisztus utáni első században. A fagyöngy egyedülálló abban, hogy amikor még javában tél van, akkor is képes növekedni, ami hozzájárul a termékenység és élénkség imázsához, különösen, ha egy csomó csupasz faág között hajt ki. De miért csókolózunk a fagyöngy alatt? – ennek a kérdésnek eredt a nyomába a USA Today.

„Ez az élet a látszólagos halál közepette” – mondta Bruce Forbes, az ünnepek szakértője és az iowai Morningside Egyetem vallástudományi professor emeritusa.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/ Győri Károly)

„A növényt a rómaiakhoz is kötik, akik a béke, a szeretet és a megértés jelképeként használták, és az ajtók fölé akasztották” – fogalmazott Jane Vyer történész a BBC-interjúban.

A fagyöngytörténet az északi mitológiában is megállja a helyét. Amikor Baldurnak, egy északi isten fiának halálát jósolták, anyja, Frigg, a szerelem istennője minden állatot és növényt arra utasított, hogy ne bántsa őt, de az élősködő fagyöngyöt kihagyta. A legenda szerint Baldurt egy fagyöngyből készült nyílvessző ölte meg, és a mese egyes változataiban a fagyöngy hozta vissza az életbe is, ami arra késztette anyját, hogy a szerelem szimbólumának nyilvánítsa, és megígérje, hogy megcsókol mindenkit, aki elhalad alatta – írta a USA Today a History.com-ra hivatkozva.

A fagyöngy alatti csókolózás hagyománya a közelebbi múltból eredhet. Angliában a 18. században már karácsonyi dalokban és versekben is említik.

Az Egyesült Államokban a nyomok Washington Irving Old Christmas című 19. századi könyvéig vezethetők vissza, akit a tudósok az amerikai karácsony egyik meghatározó alakjaként emlegetnek. A könyv megörökített néhány Angliában már használatos ünnepi hagyományt, és ez lehetett a hajtóereje annak, hogy ezeket átültessék az Egyesült Államokba.

A fagyöngyöt még mindig felakasztják karácsonykor a parasztházakban és a konyhákban; és a fiatalemberek kiváltsága, hogy megcsókolhatják alatta a lányokat, minden alkalommal leszedve egy-egy bogyót a bokorról. Amikor az összes bogyót leszedték, a kiváltság megszűnik”

– írta.

A fagyöngy bogyóinak fogyasztása azonban az utóbbi években úgy tűnik, hogy kikerült a hagyományból, és talán nem véletlenül. Az amerikai fagyöngy lenyelése gyomorrontást okozhat.

Akárhogy is, az élősködő növény az Egyesült Államokban is az ünnepi szezon szerves részévé vált. A Forbes a „négy nagy” növény egyikének nevezi, amelyet a tél közepén a borostyánnal, a magyalokkal és az örökzöldekkel (például karácsonyfákkal és koszorúkkal) együtt lehet látni.

A fagyöngyöt olyan klasszikus karácsonyi dalokban említik, mint az I Saw Mommy Kissing Santa Claus (Láttam anyát a Télapóval csókolózni) a Jackson 5-tól, a Rockin’ Around the Christmas Tree (Ringatás a karácsonyfa körül) Brenda Lee-től és Mariah Carey modern szenzációja, az All I Want For Christmas is You (Csak téged szeretnélek karácsonyra).

Mindez sok filmben is megtalálható, kezdve az olyan karácsonyi daraboktól, mint a Hogyan lopta el a Grincs a karácsonyt, egészen más stílusú alkotásokig, mint a Harry Potter-sorozat és az Amerikai pszichó. Tehát akár egy ünnepi partin, akár egy karácsonyi filmben jó eséllyel látható az ajtó fölé akasztott fagyöngy a következő hetekben.