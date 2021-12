Receptek karácsonyra – Ruganyos, pillekönnyű, zselés szaloncukor házilag

A karácsony elengedhetetlen kelléke a szaloncukor. A falatnyi bonbonok íze megunhatatlan, és a fát is díszíthetjük vele. A szaloncukrot házilag is könnyen elkészíthetjük, előnye pedig, hogy teljesen ízlésünkre szabhatjuk. A szaloncukor-készítés tökéletes családi program, a gyerekek is besegíthetnek a munkálatokba.

Az ízesítések terén a zselés szaloncukor a nyertes, az édességgyártók felmérései alapján a lakosság 60 százaléka szereti. Második helyre a marcipános ért, 46 százalékos eredménnyel, a sort pedig a trüffelkrémes és alkoholos szaloncukor követi. Zselés szaloncukor Hozzávalók kb. 45 darabhoz: 3 dl 100 százalékos szűrt gyümölcslé

6 lap zselatin vagy 6 púpozott teáskanál zselatinpor

20 dkg étcsokoládé A zselatinlapokat hideg vízbe áztatjuk. Kis lángon felmelegítjük a gyümölcslevet, amikor meleg (de nem forr!), tegyük bele a zselatint. Folyamatos kevergetés mellett felforraljuk az alapot, majd forrástól számítva további 5 percig főzzük. Vegyük le a tűzről, és öntsük egy téglalap alakú formába, majd egy napig hagyjuk a hűtőben megdermedni.

A megdermedt zselét vegyük ki, és vágjuk fel egyenlő darabokra. Bevonat A csokoládét vízgőz felett megolvasztjuk, amikor már folyós, hozzáadjuk az olajat. Az egységesre olvadt csokoládéba mártogassuk bele a még csupasz szaloncukrokat, ezután sütőpapírra helyezve hagyjuk megdermedni. A csokoládé könnyen becsomósodik, gyorsan kell dolgozni, ezért ha bizonytalanok vagyunk, több, kis részletben olvasszuk meg a bevonatot. Csomagolás Csomagoljuk selyempapírba a szaloncukrokat, ha mutatósabb darabokat szeretnénk, a gerincére kívülről csavarhatunk díszes csomagolást. Hűtőben tárolva bő három hétig eláll. A zselés tölteléket és a bevonatot is tetszés szerint variálhatjuk, a marcipános és kókuszos tölteléken túl csak a képzeletünk szab határt az ízesítésnek. A címlapfotó illusztráció.