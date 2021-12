Milyen ital kerüljön az ünnepi asztalra?

Ma már nem úri huncutság a karácsonyi menühöz kiváló, egyedi italokat felvonultatni. A különlegesebb borokat és pezsgőket egyre többen választják tudatosan, és egyre többen szánnak időt arra, hogy az ünnepi menü ízvilágát kiemelő tételeket válasszanak, ezzel új szintre emelve az ünnep kulináris részét. Ma már a borok és pezsgők számos tulajdonságát figyelembe veszik, nem elég, hogy fehér, vörös vagy rozé, de fontos a savassága, telítettsége, ízvilága is. Bár a szupermarketek nagy része hatalmas választékot kínál az italokból a világ minden tájáról, érdemes egy kicsit ilyenkor a hazai, különlegesebb, kis tételes borászatokhoz fordulni egy-egy izgalmasabb palackért.

Ujvári Tamás az N28 Wine Bar & Kitchen sommelier-je szerint az ünnepek közeledtével egyre többen jutnak arra a következtetésre, hogy az ünnepi asztal egyik legszebb dísze a bor. „Az ünnepi vacsorák kiváló alkalmat adnak arra, hogy a régi, jól megszokott ételekhez, mint a hal, a töltött káposzta, a halászlé és a bejgli, új borokat kóstoljanak meg, melyek ezeket a jól bevált fogásokat magasabb szintre emelik. Érdemes kockáztatni és kikérni egy szakember véleményét, hiszen a bor számunkra ,- akik ezzel foglalkozunk – olyan, mint az oxigén. Természetes és körülvesz. Van bor a mindennapokhoz, van, amit ünnepekre tartogatunk. A minőségből pedig sosem adunk.” A különleges bor és pezsgőtételek általában limitált palackkal készülnek, igazán egyedi az ízviláguk, és van bennük egy csipet titokzatosság, mely az a csendesen elsuttogott ígéret, hogy ilyet biztosan nem fogsz többet kóstolni életed során. Mikor belekortyolsz, egy kicsit megáll az idő, de nem tudod miért. Csak egyszerűen érzed, hogy ez egy különleges pillanat volt. Az alábbi tételekkel ehhez a pillanathoz szeretnénk hozzájárulni:

1. Barta Pince Methode Traditionelle, 2017 (Tokaj)

Furmint pezsgő, tökéletesen vibráló savakkal. Citrusok és trópusi gyümölcsök, ananász, licsi tökéletes harmóniájával. Ez az a tétel, mely az egész vacsorát végigkövetheti. Kimondottan ajánljuk aperitifként, tengeri ételekhez, halakhoz, rákhoz.

2. Ujvári Szent György-hegy Olaszrizling, 2020 (Badacsony)

A Badacsony mineralitása, élénksége palackba zárva. Minimális maradék cukor, igazi nagyágyú az Olaszrizlingek között. Kiváló párosítás szárazabb szárnyasokhoz, főleg csirkéhez.

3. Szentesi Pince Csóka, 2019 (Etyek-Buda)

A méltán híres Nadap dűlő ritkasága. Összesen 500 liter készült belőle. Igazi gyümölcsbomba, könnyed eleganciával kiegészítve. Vadhúsok, halászlé, töltött káposzta kiváló párja. Ha a vacsora után még leülne a család inni egy üveg bort, szintén ez a tökéletes választás.

4. Bukolyi Marcell Grand Superior Kékfrankos, 2018 (Eger)

A Nagy-Eged hegy Magyarország egyik legkiemelkedőbb szőlőtermő területe. Az organikus gazdálkodás zászlóshajója ez a tétel. Már az illatában is lenyűgöz minket, rövid szellőztetés után pedig a korty igazi békét és boldogságot hoz a karácsonyfa mellé. Akár komolyabb vörös húsokhoz, steakhez, mangalicához, vagy krémes desszertekhez, bejglihez, mézeskalácshoz is bátran fogyaszthatjuk.

5. Somló Kincse Kézműves Pince Gohér, 2019 (Somló)

A Somló hegyet minden borkedvelő jól ismeri, viszont a Gohér fajtával még a legelvetemültebbek is ritkán találkoznak. Összesen 0,4 hektáron terem ez a szőlőfajta. Andrási László ezúttal is igazán különlegeset alkotott. Minden szempontból varázslatos tétel, citrusokkal, sós-ásványos ízvilággal, kellemesen bizsergő savakkal. Tökéletes párja szárnyasoknak, főleg csirkének, de akár nyúlhús mellé is kínálhatjuk.

5+1 Barta pince Öreg Király Dűlő Furmint 2019 (Tokaj)

A 248 sorszámozott palack mindegyike különleges értéket rejt magában. Az Öreg Király Dűlő a Tokaji régió kiemelkedő területe. A köves teraszok, az ásványokban gazdag talaj és a teljesen vegyszermentes gazdálkodás lehetővé tette, hogy a rendkívül jó, 2019-es évjáratban egy kiemelkedő Furmint szülessen. Tökéletesen vibráló savak, citrusok és trópusi gyümölcsök jellemzik a bort. Szinte minden ételhez párosítható, de különösen ajánljuk szárnyasokhoz és tengeri halak, rákok és kagyló mellé.

Bármilyen italt is válasszunk az ünnepi asztalra, a palackba zárt gondoskodás és szeretet még meghittebbé teszi majd a karácsonyt! Ha pedig bizonytalanok vagyunk, akkor az N28 Wine & Kitchenben bármikor meg lehet kóstolni ezeket a kivételes tételeket, hiszen nem csak étteremként, hanem borshopként is működnek, és pont a kis tételes magyar borok felkutatása a specialitásuk.