Híres szakácsok tippjei, melyekkel elronthatatlan lesz a karácsonyi vacsora

Sztárszakácsok osztották meg kedvenc konyhai trükkjeiket, melyekkel saját mindennapjaikat is megkönnyítik. Az ünnepi menüsor elkészítése hosszadalmas és fárasztó, ám egy kis tervezéssel és az alábbi praktikákkal gyerekjáték lesz a karácsonyi vacsora összeállítása.

Az ünnepi asztalra készített ételek mennyisége túllő egy átlagos vacsorán, ezért a háziasszonyoknak egyszerre kell több mindenre figyelniük. Óhatatlanul is ott felejtünk a tűzön egy fogást, vagy éppen túl hamar elkészül, és kihűl, mire az asztalra kerül. Híres szakácsok osztották meg trükkjeiket a People magazinban, mellyel megkönnyítik a karácsonyi készülődést.

Robert Irvine sztárszakács

Bármilyen sült is kerül az ünnepi asztalra, a felvágása nagy koszt okozhat. A vágódeszkát tegyük egy nagy lapos serpenyőbe vagy tepsibe, ezen vágjuk fel a húst, így az összes szaft egy helyre folyik, és kevésbé lesz rendetlen és maszatos az egész konyhapult.

Ed Cotton vezető séf

A húshoz készített mártás nagyon könnyen megdermed, mire az étkezésre kerülne a sor. Amikor elkészül a szósz, még forrón öntsük egy termoszba, és címkézzük fel. A látvány nem érhet fel egy díszes tálba öntött mártással, ám az íz és állag mindent leköröz.

Rebecca Bills vezető cukrászmester

A sütemények tésztáját akár már karácsony előtt egy héttel is elkészíthetjük, így a nagy sürgés-forgásban eggyel kevesebb tennivaló akad. Sokféle tészta könnyebben kezelhető hidegen. A tészta összeállítása után alaposan csomagoljuk be a fagyasztani kívánt tésztát, hogy ne vegyen fel nem kívánt ízeket.

Pawan Pinisetti vezető séf

A legtöbb fűszer tartalmaz illóolajat, ezért ha használat előtt megpirítjuk, azzal „felébresztjük” az ízeket, ezáltal a megfűszerezett étel is ízletesebb lesz. Piríthatjuk egy serpenyőben, de akár sütőbe is tehetjük néhány percre.

Quentin Garcia vezető séf

A legutolsó dolog, amit az ember karácsonykor szeretne csinálni, az a takarítás, mosogatás. A tepsit béleljük ki alumíniumfóliával, majd sütőpapírral. Ezzel megakadályozzuk az ételmaradékok tepsire ragadását, a dupla védelem pedig a folyadékoktól is megvédi a tepsit, így rengeteg időt spórolhatunk meg magunknak.

Emily Yuen vezető séf

Elcsúsztunk a készülődéssel, és nincs ideje megkelni a tésztának? A séf nagyszerű trükköt ismertet a kelesztés felgyorsítására. A kenyértésztát tegyük be a sütőbe (nem kell bekapcsolni), alá pedig helyezzünk egy tál forrásban levő vizet. A gőz felmelegíti a sütőt, de nem túlságosan, és megtartja a hőt. A tésztát így feleannyi idő alatt megkeleszthetjük.

Stefano Secchi séf

A fokhagyma kellemetlen szagot hagyhat a kézen, amit szappannal nehéz teljesen eltüntetni. Fogjunk egy rozsdamentes acélkanalat, és hideg víz alatt dörzsöljük a kezünkhöz fél percig, majd szappannal mossunk kezet. Kémiai reakció játszódik le, ami eltávolítja a szagot.

Amanda Cohen séf

A főzés végeztével tegyünk egy nagy lavórt a pultra, töltsük meg mosogatószeres vízzel, és minden koszos edényt tegyünk bele. Másnapra leáznak a makacs ételdarabok, így megspóroljuk a fárasztó sikálást.

Széll Tamás séf

