Receptek karácsonyra – Konfitált libazúza és libacomb sült hagymával, sült zellerrel, almás lilakáposzta-salátával

Elkészítés:

A libazúzát ügyesen lehártyázzuk, illetve a libacombokat is megtisztítjuk, meg is formázzuk. A kész combokat és a zúzát is besózzuk, borsozzuk, hagyjuk pihenni. Amíg pihennek a húsok, a libazsírt felmelegítjük körülbelül 100 fokra. Nagy méretű edényben (ami, ha vastag, akár sütőben elő is melegítünk!) elrendezgetjük a combokat és a zúzát is. Felöntjük a forró libazsírral és ízesítő anyagokat teszünk hozzá: babérlevelet, kakukkfüvet, rozmaringot, egész, felezett fokhagymát és vöröshagymát. Előmelegített 100 fokos sütőbe tesszük 4-5 órára, míg a zúzába és a combba is egy kés ellenállás nélkül siklik. Kiemeljük a húsokat a konfitáló zsírból és hagyjuk lecsepegni, a zsiradékot leszűrjük, az aljáról összegyűlt pecsenyelevet különválasztjuk, eltesszük főzéshez.

A tálalás pillanatában ujjnyi vastag zsíron körbepirítjuk a comb bőrét, illetve a zúzát is átpiríthatjuk.

A liba konfitálása közben célszerű elkészíteni a köreteket:

A zellert megsikáljuk, alufóliára tesszük, alaposan sózzuk, olajozzuk és becsomagoljuk. Sütőpapírral bélelt tepsire tesszük a csomagolt zellert, és mellé tesszük a héjas vöröshagymákat is. 180 fokos, előmelegített sütőbe tesszük, a hagymákat 40 percig, a zellert 60 percig sütjük. Ha elkészültünk, megtisztítjuk a zellert és a hagymát is. A zellert cikkekre vágjuk, és habzó vajban, kevés mézzel, pár csepp citrommal aranybarnára pirítjuk. A hagymát csak félbevágjuk, mézen megkaramellizáljuk és a balzsamecettel sziruposra sűrítjük, a végén finomra vágott kakukkfűvel meghintjük. A zöldségköreteket a ropogós combhoz és puha zúzához kínáljuk.

Almás lilakáposzta-saláta:

A csíkokra vágott vagy gyalult káposztát serpenyőben, erős tűzön, minimális olajon kissé odakapatjuk. Ha elkészült egy keverőtálba tesszük. Pirítás közben készítünk egy ecetes marinádot is, ehhez egész köményt és durvára aprított egész borsot pirítunk szárazon egy kis fazékban. Ha felszáll az illatuk, hozzáadjuk a vizet és az ecetet, végül a cukrot is. Ízesítjük egy csipet sóval, majd felforraljuk. A marináddal leforrázzuk a pirított káposztát, és amíg forró, reszelünk rá néhány tisztított almát és tormát is. Alaposan elkeverjük, hagyjuk kihűlni. Ha kihűlt, befőttesüvegekbe töltve hetekig is eláll a hűtőben.

Hozzávalók:

libacomb: 4 db

libazúza: 500g

libazsír: 1-1.5kg

fokhagyma: 1 fej

vöröshagyma: 1 fej

rozmaring: 1 szál

kakukkfű: 5-6 szál

babérlevél: 2 db

zeller: 2 darab kisebb fej

vöröshagyma: 4 közepes fej

balzsamecet, sötét: 0.5dl

méz: 3-4 ek.

vaj: 100 gr.

napraforgó olaj: néhány ek.

só és bors

Almás lilakáposzta-saláta:

lila káposzta, gyalulva: 1\2 nagyobb fej

Pink Lady alma: 3 db

torma, tisztítva: 1 kisebb darabka

napraforgó olaj: 2-3 ek.

egész kömény: 2 kk.

fekete bors egész, megtörve: 10-15 szem

vörösborecet: 2dl

víz: 2dl

kristálycukor: 8dkg

só

Jó étvágyat és boldog karácsonyt kívánunk!