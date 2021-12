Áruházi csalogatók támadása: akkor is költünk, ha nem akarunk

A karácsony közeledtével egyre inkább kísért a vásárlási láz, az ajándékok beszerzése örök versenyfutás az idővel. Akár online, akár a fizikai térben történnek a beszerző túrák, a boltok készségesen segítenek, hogy a pénztárcánk nagy bánatára a tervezettnél több dolog kerüljön az ünnepi kosárba.

Nyakunkon az ünnepek, decemberre kanyarodva a szemünk egyre inkább az áruházak kirakataira vagy a webshopok kínálataira szegeződik. Bármely térben indulunk felfedező körútra a Jézuska nevében, az eladók finomra hangolt, egyszerű és észrevétlen trükköket vetnek be annak érdekében, hogy akaratlanul is többet költsünk. Hiszen karácsonykor megengedhetjük magunknak. De mik ezek a jól bevált, manipulatív eszközök, amelyek hatékonyan gondoskodnak a pénztárcánk és a bankszámlánk lenullázásáról?

A legintenzívebb, túlköltekezésre buzdító impulzusokat elsősorban a reklámok szolgáltatják.

„Minden egyes mondatnak, színnek vagy akár csak megmozdulásnak óriási behúzó ereje van. Ha csak egyetlen reklámot is nézünk, egy szakmai szem akár 10-15 döntésbefolyásoló eszközt talál, amellyel az eladó tudat alatt képes hatni az emberre” – mondta Jagodics Rita kereskedelmi marketing szakértő a hirado.hu-nak.

Egy nemrég történt felmérés alapján az emberek 56,5 százaléka a november végi, elsőként megjelent Black Friday üzenettől egészen december 23-ig vásárol, ez az időszak az egyik legreaktívabb az impulzív vásárlások szempontjából.

Az online térben történő vásárlások esetében a boltok elsősorban a felugró reklámablakokkal (popupokkal) próbálják meg pénzszórásra buzdítani az embereket. Ezekben megjelenhetnek különböző akciók, amelyek elősegítik a gyorsabb, kevésbé átgondolt döntéshozatalt a potenciális célpontok esetében.

Erősen manipulatív eszköz pusztán a karácsonyi dekoráció megjelenítése a honlapon.

„Ha például a termékeket olyan felületeken mutogatják, amelyek karácsonyi díszben tündökölnek, egy friss felmérés szerint közel 30 százalékkal nőhetnek az eladások. Konkrétan, ha bármilyen karácsonyi dekorációt meglátunk, automatikusan arra asszociálunk, hogy ebben az időszakban megengedhetjük magunknak nagyobb költekezést” – ismertette a szakértő.

A webshopok gyakori és hatékony csalija a visszaszámlálók és időzítők alkalmazása. Ezek célja elhitetni a látogatókkal, hogy a karácsonyig fennmaradó idő rohamosan csökken, az így gerjesztett pánik által pedig azok nem keresik tovább az ajándékot, és nagy eséllyel ott helyezik a kosarukba a terméket.

Fontos megemlíteni még a videós tartalmak behúzó erejét is. A mozgókép megjelenítése szintén akár 30 százalékkal is képes növelni a bevételezési eredményeket, főleg ha még valamilyen karácsonyi dallam is megtámogatja a képanyagot.

Érzékszerveink végveszélyben

A fizikai térben történő termékbeszerzés során az értékesítők egészen másfajta, sokkal interaktívabb befolyásoló eszközöket alkalmaznak. Már nemcsak a szemünkre, hanem a fülünkre és az orrunkra is hatást gyakorolnak, így stimulálják a tudatalattinkat.

Itt van például mindjárt a zene, de nem mindegy, milyen erősséggel. A túlzott hangerő tompítja az agyunkat, amely ezáltal képtelen döntést hozni, és arra késztet, hogy idő előtt elhagyjuk a helyiséget.

„A klasszikus és szimfonikus karácsonyi zene viszont alapjáraton serkenti a vásárlási hajlamot, a maga esztétikai jellege miatt. Ha valamiről automatikusan a szépség jut eszünkbe, az kizárólag boldog érzést kelt a lelkünkben, így nem akarunk távozni a helyszínről. Ugyanígy van ez az illattal is. Jókedvet idéz elő, ezért tovább maradunk a sorok között. Némely helyen már speciális, alkalomhoz illő illatfelhő segíti elő az ünnepekre való ráhangolódást” – fogalmazott Jagodics Rita.

Természetesen itt sem maradhat a szemünk szárazon, a jól bevált csomagolópapír-trükkel és a dobozolással is értékes vásárlókhoz juthatnak az kereskedőhálózatok. A boltok előszeretettel ajánlják fel a megvett ajándékok becsomagolását, vagy egyszerűen magát a csomagolópapírt helyezik bizonyos termékek mellé, ezzel olyan automatikus reakciókat idéznek elő, amelyek

előre nem tervezett, további termékek megszerzésére késztethetik a fogyasztókat.

Jól bevált fortély a szépen dobozolt ajándékok kihangsúlyozása is, hiszen ha a körítés szép, sőt, akár még újra is használható, nagy eséllyel kerül egy-egy, már amúgy is jól megrakott kosárba. Előszeretettel helyezik az eladók a karácsonyi termékeket a kereskedések bejárati ajtajához, ezáltal már érkezésükkor hangulatba hozzák a gyanútlanul betévedőket.

És még mielőtt azt hinnénk, hogy a mi látószervünket egyáltalán nem lehet átverni, a biztonság kedvéért bármelyik termékcsoport megjelenhet egy utolsó utáni helyen is, ahol már tényleg senki sem számít rá. Gyakran például a kasszánál vagy egyszerre több ponton is, így késztetve mindenkit egy utolsó shoppingolásra. Még azokat is, akik ezer sebből vérezve küzdötték át magukat a plázák csapdáin, gondolván, hogy már mindent beszereztek a fa alá.

