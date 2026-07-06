Kultikus magyar sorozatok a Médiaklikk nyári válogatásában

A nyári szünet remek alkalom arra, hogy a családok együtt fedezzék fel a magyar televíziózás emlékezetes gyermek- és ismeretterjesztő műsorait. A Médiaklikk idei nyári válogatása számos klasszikus produkciót tesz újra elérhetővé, így a nosztalgiázó szülők és nagyszülők mellett a fiatalabbak is megismerhetik azokat a műsorokat, amelyeken generációk nőttek fel.

Ismét megtekinthető a Princ a katona, a Mókatár, a Sakk, Kempelen úr!, a TIR, a Szimat Szörény, a szupereb, a legendás Másfél millió lépés Magyarországon című dokumentumsorozat valamint a Cimbora ifjúsági magazin epizódjai.

Nosztalgikus családi tévéélményt kínál a Cimbora, a Magyar Televízió 1973-ban indult, fiataloknak szóló, kulturális magazinműsora, amelynek a Cim-cim-cim, cimbora… kezdetű főcímdala ma is generációk számára cseng ismerősen. A sorozat az 1970-es években indult, majd több korszakon keresztül, folyamatosan megújulva csalogatta a képernyő elé az ifjúságot. A sorozat szerkesztője, É. Szabó Márta játékos, ugyanakkor igényes formában ismertette meg a gyerek- és kamaszkorú tévénézőket az irodalommal, a zenével, a képzőművészettel, a történelemmel és a természettel.

A műsor különlegessége abban rejlett, hogy partnerként kezelte a fiatal nézőket: nem csupán szórakoztatni kívánta őket, hanem gondolkodásra, alkotásra és olvasásra ösztönözte. Az adásokban rendszeresen szerepeltek művészek, írók, zenészek és tudósok is. A Cimbora története során több száz epizód készült különböző formátumokban, köztük a népszerű Cimbora Vakáció részek, amelyek Magyarország természeti és kulturális értékeit mutatták be. A Médiaklikk nyári kínálatában elérhetővé váltak a legendás sorozat részei.

Másfél millió lépés Magyarországon – a magyar természetjárás televíziós klasszikusa

A nyári válogatás egyik legnagyobb értéke, hogy újra megtekinthető a Másfél millió lépés Magyarországon című sorozat is. Az 1979-ben készült, tizennégy részes dokumentumsorozatban Rockenbauer Pál és társai végigjárták az Országos Kéktúrát az Írott-kőtől egészen Hollóházáig. A sorozat a hazai tájak páratlan szépségét és a vidéki emberek életét, hagyományait és Magyarország kulturális örökségét mutatta be.

A műsor mára a magyar dokumentumfilm- és természetfilmes televíziózás egyik legismertebb alkotásává vált. A lenyűgöző képi világ, Simkó László személyes hangvételű narrációja és a természet iránti elkötelezettsége ma is időtállóvá teszik a sorozatot.

A közmédia értékei online is elérhetők

A közmédia online platformja a nyári szünet alatt is folyamatosan biztosítja a közszolgálati tartalmak elérhetőségét. A Médiaklikk felületén a nézők nemcsak archív tartalmak közül válogathatnak, élőben követhetik a közmédia televíziós és rádiós műsorait. Az online kínálat folyamatosan bővül, így a klasszikus filmek, sorozatok és a legfrissebb hazai produkciók egyaránt könnyedén elérhetők bármikor és bárhonnan.

Fotó: MTI/MTVA/Lippay Ágnes