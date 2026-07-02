Mesemozi a nappaliban – a magyar mesekincs legjava egész nyáron a Médiaklikken

Ha odakint tombol a kánikula, nincs is jobb program, mint behúzni a függönyt, és a hűsben elindítani a mesemozit. A Médiaklikk nyári kínálatában most a magyar animáció legkedveltebb klasszikusai sorakoznak fel: felejthetetlen figurák és időtálló történetek várják a legkisebbeket – és azokat a felnőtteket is, akik szívesen nosztalgiáznának gyermekkoruk meséin.

A talpraesett nyomozó, Pityke őrmester kalandjai izgalmas és humoros történetekkel szórakoztatják a gyerekeket, miközben a kíváncsi és mindig segítőkész főhős újra és újra bebizonyítja, hogy éles eszével minden rejtély megoldható.

A fantázia világába repíti a nézőket a Pom Pom meséi, ahol a szőrgombóc főhős különös barátai – Gombóc Artúrtól Festéktüsszentő Hapci Benőig – játékosan tanítanak elfogadásra, barátságra és a képzelet határtalanságára.

A barkácsolás örök bajnoka, Mekk Elek, az ezermester továbbra is mosolyt csal minden korosztály arcára. Bár a kecskemester tervei nem mindig sikerülnek tökéletesen, történetei humorral mutatják meg, hogy a jó szándék legalább olyan fontos, mint a szakértelem.

A cicabarátok sem maradnak élmények nélkül: a Mirr-Murr kandúr kalandjai játékos és szívmelengető történetei a kíváncsi kandúr és barátainak mindennapjait követik nyomon.

A magyar folklór legszebb történeteit elevenítik meg a páratlan vizuális világgal készült Magyar népmesék epizódjai. Jankovics Marcell világhírű mesesorozata nemcsak szórakoztat, hanem népi hagyományokat és erkölcsi tanulságokat is közvetít.

A családi kedvencek közül természetesen nem hiányozhat a Frakk, a macskák réme mesesorozat sem, amelyben Frakk, a vizsla valamint két macskalakótársa, Lukrécia és Szerénke örök civódása garantálja a jókedvet. Ugyancsak egy klasszikus, a Mazsola és Tádé is elérhető, a bájos bábfilmsorozat generációk számára vált a gyerekkor meghatározó élményévé.

Vízipók-Csodapók szórakoztató történetein keresztül a nézők játékos formában ismerkedhetnek meg a vízi élővilág sokszínű lakóival, míg az erdei bagolydoktor, Dr. Bubó és páciensei különleges történeteit bemutató Kérem a következőt! örök érvényű humorával szórakoztat.

Kalandból sincs hiány: A kockásfülű nyúl szuperképességeivel mindig a bajba jutott gyerekek segítségére siet, Kíváncsi Fáncsi és A kiscsacsi kalandjai pedig vidám történeteken keresztül mutatják be a világ felfedezésének örömét az állathősökön segítéségével.

A legapróbb nézőket várja A legkisebb ugrifüles, amely szerethető erdei szereplőivel mesél bátorságról és összetartásról, valamint Töf-Töf elefánt, akinek kalandjai kedves humorral és sok tanulsággal szolgálnak.

A klasszikus rajzfilmek kedvelői újra találkozhatnak Kukori és Kotkoda kalandjaival a baromfiudvarban, valamint Sebaj Tóbiás derűs történeteivel és Dörmögőék kalandjainak mackócsaládjával is.

A nyári válogatásból természetesen nem maradhat ki a legendás Mézga család sem. Géza és Paula, valamint Aladár és Kriszta fergeteges történetei évtizedek óta bizonyítják, hogy a briliáns humor sosem megy ki a divatból.

A Médiaklikk gyerekválogatásában egész nyáron ingyenesen elérhetők a magyar animáció legnagyobb klasszikusai, így a legforróbb napokon is garantált a felhőtlen kikapcsolódás.

Kiemelt kép forrása: MTVA