Kulturális körutazás a Kárpát-medencében – a nyári szünetben szombatonként jelentkezik a Librettó

A nyár legizgalmasabb kulturális eseményei, határon innen és túl egy műsorban: szombatonként 16:45-től az M5 csatorna Librettó című kulturális magazinja a Kárpát-medence fesztiváljait, kiállításait, zenés és színházi eseményeit viszi el az otthonokba. Az adások egy új, Tízsoros című rovattal is bővülnek, de filmajánlók is várják a nézőket.

A nyári Librettó még nagyobb hangsúlyt helyez a helyszíni riportokra és bejátszásokra, így a csaknem egyórás adásokban a stúdióbeszélgetések mellett számos kulturális esemény elevenedik meg.

A következő hétvégi adás vendége lesz Szegő György, a Műcsarnok művészeti igazgatója és Révész Tamás Balázs Béla-díjas fotóművész, akik a III. Nemzeti Fotóművészeti Szalon kulisszái mögé engednek betekintést, valamint Koszorús Krisztina „Koszika” énekes, aki erdélyi jazzturnéjáról mesél. A nyári fesztiválszezon kiemelt eseményeiről Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművészek beszélnek, apropót adva a Fesztivál Akadémia nagykoncertjének és a Summerfest programjainak.

A bejátszások ezúttal is a teljes Kárpát-medence kulturális sokszínűségét mutatják be: ellátogathatnak a Magyar Állami Operaház Traviata-bemutatójára, megismerhetik a magyar írók és költők nyári történeteit, bepillanthatnak a nemrégiben újra megnyílt Ámos Imre – Anna Margit Emlékmúzeum izgalmas kiállításaiba, valamint a Kisvárdai Magyar Színházak Fesztiválja és a Dombos Fest eseményeibe is.

A műsor Tízsoros elnevezésű új rovata egy különleges találkozási pontja az irodalomnak és a képzőművészetnek: kortárs vizuális alkotások ihlette rövid prózák nyitnak új értelmezési lehetőségeket a nézők előtt. Folytatódik a népszerű Filmajánló rovat is, amely a hétvége legérdekesebb televíziós filmjeiből kínál válogatást a nézőknek.

Librettó – a nyári szünetben szombatonként 16:45-től az M5 kulturális csatornán.

Fotó: MTVA