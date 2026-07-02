Harcsa Veronika: Azt érzem, hogy a kisfiammal és a munkámmal is elég időt töltök

Hogyan lehet összehangolni az anyaságot az előadóművészi pályával? Milyen kihívásokkal jár, amikor egy édesanya újra munkába áll, miközben kisgyermeket nevel? A Ridikül.hu Sikersztorik podcastjának legújabb epizódjában Harcsa Veronika őszintén mesélt arról, hogyan találta meg az egyensúlyt a család és a hivatása között.

A magyar vokális jazz sokoldalú képviselője, a Fonogram- és Bartók Rádió Zenei Díjas Harcsa Veronika kisfia születése után tudatosan háttérbe szorította a munkát, ám amikor újra elkezdett fellépéseket és projekteket vállalni, hamar rá kellett döbbennie, hogy túl sok feladatot vállalt egyszerre.

„Egy folyamat volt, mire megtaláltam az új egyensúlyt ebben. A kisfiam féléves koráig nem vállaltam semmit, aztán elkezdtem beengedni különböző projekteket, csőstül jött minden, hirtelen túlvállaltam magamat. Először az otthoni élet látta ennek kárát, kialvatlan voltam, majd már nem tudtam a munkában sem az elvárásaimhoz mérten teljesíteni. Időbe telt, mire eljutottunk ide és megtaláltuk, hogy az új felállásban hogyan tudunk együtt jól funkcionálni” – mondta a Sikersztorik podcast vendégeként.

A magyar jazz rádiója, a Szakcsi Rádió csatornahangjaként is ismert énekes hangsúlyozta, hogy férje és a nagyszülők támogatása nélkül jóval nehezebb lenne összeegyeztetnie az anyaságot a művészi pályával. „Ilyen háttér nélkül nem tudnám elképzelni, hogy úgy lehessek előadóművész, hogy a kisfiam nem megy bölcsődébe. Azt érzem, hogy vele is elég időt töltök és a munkámmal is. Ez csak így, egy rendszert fenntartva lehetséges”

– tette hozzá.

Harcsa Veronika arról is beszélt, hogy magánéletét tudatosan óvja a nyilvánosságtól, mert nem bulváreszközökkel szeretne ismertséget szerezni, hanem szakmai teljesítményével. Szerinte a párkapcsolata és a családi élete olyan magánügy, ami csak rá és a közvetlen hozzátartozóira tartozik. Ennek kapcsán kitért arra is, hogy sokan azt gondolják, állandó zenei partnere, Gyémánt Bálint egyben a férje is, de valójában nem alkotnak párt, csak a színpadon.

„Húsz évvel ezelőtt találkoztunk Bálinttal a Zeneművészeti Főiskolán, nagyon jó barátok vagyunk, a feleségével is kiváló kapcsolatunk van, akivel együtt végeztük el a zeneterapeuta képzést. Vannak gyermekeik, időnként együtt megyünk nyaralni is. Nagyon sok az összefonódás az életünkben, emberileg és zeneileg is egy húron pendülünk” – szögezte le.

Az előadó azt is elárulta, hogy a jövőben ismét szeretne több közös zenei projektben részt venni, hiszen kisfia hamarosan óvodás lesz. Hosszú távú céljai között szerepel, hogy a magyar közönséget még nyitottabbá tegye a jazz műfajára, emellett zeneterápiás foglalkozásokat is szeretne tartani.

A Sikersztorik podcast teljes beszélgetése újranézhető a Médiaklikken, valamint a Ridikül YouTube-csatornáján.

Kiemelt kép: Harcsa Veronika (Fotó: MTVA/Horváth Péter Gyula)