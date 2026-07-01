Premier a Dunán: új évaddal folytatódik a Doktor Ballouz

A harmadik évaddal érkezik a közkedvelt német orvosi drámasorozat, a Doktor Ballouz a Dunára. A széria július 15-től látható új részei emberi történetekkel, drámai esetekkel és a már megszokott finom humorral várja a nézőket.

Július 15-től szerdánként 21 órától a Duna nézői ismét találkozhatnak a különc, ám mélyen emberséges orvossal. A kopott ballankabátos, világoskék Trabanttal közlekedő, határtalan empátiával bíró orvost továbbra is Merab Ninidze formálja meg. A harmadik évad új epizódjai jelentősen bővítik Doktor Ballouz karakterének háttértörténetét. A nézők még hangsúlyosabban kapnak képet a főorvos múltjáról, valamint a felesége elvesztése miatti gyászfeldolgozásáról. A kis uckermarki kórház mindennapjai is más színt kapnak: az új és visszatérő szereplők érkezése, valamint a köztük kialakuló konfliktusok frissítik a megszokott kórházi dinamikát.

A hatrészes sorozat mélyen emberi eseteken keresztül mesél, miközben következetesen egyensúlyoz a humor és a melankólia között. Ez a kettősség adja a széria sajátos hangulatát és érzelmi erejét.

A harmadik évad nyitóepizódja, az Alagút, egy súlyos autóbalesettel indul. Joachim Petzold beszorul a roncsba, miközben az idő könyörtelenül fogy. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy fiának, Mattinak sürgősen szüksége van az apja csontvelő-donációjára, így minden perc döntő jelentőségű. Doktor Ballouz számára az eset nemcsak orvosi, hanem emberi és erkölcsi kihívást is jelent, miközben a kórház csapata versenyt fut az idővel.

A német orvosi drámasorozatból összesen négy évad készült. A korábbi két évad a Duna nézői körében kiemelt sikert aratott, a sorozatot sokan kedvelték emberközeli hangvétele, erős karakterábrázolása és megható történetei miatt, így stabil nézettséget és pozitív visszajelzéseket hozott a csatornának.

Doktor Ballouz – 3. évad

Az epizódok a televíziós vetítést követően a Médiaklikk felületén is újranézhetők.

Kapcsolódó tartalom Új török dráma váltja a Fekete szívet – az Anyai örökség érkezik premierként a Dunára

Kiemelt kép: MTVA