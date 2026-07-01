Krisz Rudi nyolc évig luxushajókon dolgozott: édesanyja halálhírét is a vízen kapta

A Duna nagysikerű zenés showműsora, a Csináljuk a fesztivált! podcast-sorozattal hívja ismét nosztalgikus időutazásra a közönséget. A Kulissza legújabb adásában Tótfalusi Fanni műsorvezető vendége a 2000-es évek egyik meghatározó popénekese, Krisz Rudi volt, aki őszintén mesélt pályafutása legfontosabb állomásairól és magánéletéről is.

Koncertjei telt házasok voltak, éveken át a tinimagazinok címlapján szerepelt, slágereit pedig még ma is gyakran játsszák a rádiók. Krisz Rudi amilyen gyorsan vált a magyar zenei élet meghatározó alakjává, olyan hirtelen is tűnt el, szinte egyik napról a másikra a nyilvánosságból. Az énekes a Csináljuk a fesztivált! Kulissza podcastjának vendégeként felidézte, amikor új kihívásokat keresve és egy óceánjáró luxushajón vállalt munkát. Nyolc éven keresztül ingázott a tengerek és Magyarország között, miközben számos emlékezetes, de egyben fájdalmas élményt is átélt.

„Egy tizennégyemeletes óceánjáró hajón válltam munkát zenészként. A személyzet tagjaként a legalsó szinten laktam, ahol még ablak sem volt. Három-négy hónapot töltöttem ott, majd egy hónap szünet következett itthon. Ez ment nyolc évig. Amikor édesanyámat elveszítettem, akkor is épp egy folyami hajón dolgoztam. 2016-ban kijött egy új dalom, ami nagy siker lett. Akkor döntöttem el, hogy itt az ideje befejeznem a hajózást” – idézte fel.

A beszélgetés legszemélyesebb pillanatai azonban akkor következtek, amikor az énekes magánéletéről és kislányáról mesélt. Krisz Rudi elárulta, hogy bár gyermeke édesanyjával már évekkel ezelőtt különváltak útjaik, a mai napig harmonikus kapcsolatot ápolnak.

„Ő jelenleg boldog párkapcsolatban él. A lányom nagyon szereti a választottját, ami nekem nagy biztonságot ad. (…) Felváltva neveljük a lányunkat. Jól boldogulok, mert másfél éves kora óta így van, egyedül csináltam a pelenkázást is. Teljesen kivettem a részemet a gyermeknevelésből, ezért nagyon apukás lett. Hétéves, de már nagyon várja, hogy nagyobb legyen, mert akkor még több koncertemen ott lehet majd” – mondta az énekes, aki hétköznaponként nem vállal fellépést, de péntektől vasárnapig szinte kivétel nélkül színpadon áll.

Az előadó szerint pályafutása során számos szakmai sikert ért el, mégis úgy érzi, semmilyen elismerés nem ér fel azzal az örömmel, amelyet az apaság hozott az életébe. Mint mondja, ma már minden döntésében kislánya boldogsága és jövője az első.

A teljes epizód a közmédia YouTube-csatornáján, valamint a Médiaklikken érhető el, amelyen a Csináljuk a fesztivált! – Kulissza podcast további részei is megtekinthetők.

Kiemlt kép: Krisz Rudi a Kulissza adásában (Fotó: MTVA/Horváth Péter Gyula)