Csernus Mariannra emlékezik a közmédia

Tematikus műsorokkal tiszteleg a közmédia az elhunyt Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, Csernus Mariann életműve előtt. A Kossuth Rádió és az M5 kulturális csatorna archív felvételekkel és színházi közvetítésekkel idézi fel a művésznő sokrétű pályáját, karakteres színpadi jelenlétét és meghatározó szerepeit a magyar színházi életben.

Július 1-jén 19:30-kor a Kossuth Rádió Nagyok című műsora egy 2022 decemberében készült beszélgetéssel emlékezik meg a színművészről, amelyben Babucs Kriszta volt beszélgetőtársa. Az adás Csernus Mariann pályájának meghatározó állomásait és művészi gondolkodását mutatja be.

A megemlékezés a televízióban július 4-én, szombaton folytatódik az M5 kulturális csatornán. 13 órától A gyertyák csonkig égnek című filmben Csernus Mariann egy karakteres szerepben, Niniként látható. Ezt követően 20:15-től A nagymama című színdarab tévéfelvétele következik, amelyben a színművész Galambosnét formálja meg.

Fotó: MTI/Kovács Attila