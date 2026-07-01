Csernus Mariannra emlékezik a közmédia

Július 1-jén 19:30-kor a Kossuth Rádió Nagyok című műsora egy 2022 decemberében készült beszélgetéssel emlékezik meg a színművészről, amelyben Babucs Kriszta volt beszélgetőtársa. Az adás Csernus Mariann pályájának meghatározó állomásait és művészi gondolkodását mutatja be.
A megemlékezés a televízióban július 4-én, szombaton folytatódik az M5 kulturális csatornán. 13 órától A gyertyák csonkig égnek című filmben Csernus Mariann egy karakteres szerepben, Niniként látható. Ezt követően 20:15-től A nagymama című színdarab tévéfelvétele következik, amelyben a színművész Galambosnét formálja meg.
Fotó: MTI/Kovács Attila