Új otthonra talált Laár András

A Karinthy-gyűrűs humorista, előadóművész nemrégiben Balatonberénybe tette át a székhelyét. A költözés okáról és az életkörülményeit merőben javító szakmai változásokról a Duna Nyár '26 című műsorában beszélt.

„Nagyon jó irányba változott az életem. Új lehetőségek nyílnak” – kezdte Laár András, aki jelenleg egy színházi előadás bemutatójára készül, mellette pedig új zenekart is alapított Laár FT néven. Mint mondta, ezek a hivatásbéli események indították el őt Balatonberény felé, ahol letelepedett.

„Úgy kezdődött, hogy teljesen véletlenül futottam össze egy régi barátommal. Ő is, én is groteszk, abszurd színházzal foglalkoztunk. Nemrég tért vissza külföldről. Pillanatok alatt kiderült, hogy sok év múltán is ugyanott tartunk agyilag” – mondta Laár András, aki jelenleg Danielle Dutombè magyar származású német–francia rendező által nyitott Panoráma Teátrum színészszállásán él és alkot. A zenész Molière: A (be)képzelt beteg című előadásának balatoni bemutatójára készül, amelyben zeneszerzőként és főszereplőként is közreműködik.

„Egészséges vagyok. Költő, máskor zenész vagy Tompika, egyszemélyes monodrámában” – tette hozzá az előadó, akit rendkívül motivál az újonnan nyíló, kis somogyi magánszínház, amelynek köszönhetően új kerékvágásba került az élete.

Kövessék a Nyár ’26 adásait, és fedezzék fel Magyarország, valamint a határon túli magyar közösségek legizgalmasabb kulturális eseményeit, gasztronómiai különlegességeit, turisztikai attrakcióit, sporteseményeit és inspiráló emberi történeteit!

Nyár ’26 – hétfőtől szombatig délelőttönként 10 órától a Dunán, a korábbi adások elérhetők a Médiaklikken.

Kiemelt kép forrása: MTVA