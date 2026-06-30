Műszempillában a Vezúvon – Dolly emlékeivel kezdődött a Hogy volt?! nyári évada

Papucsban és rövidnadrágban, teljesen kisminkelve indult el meghódítani az olasz tűzhányót Dolly – a magyar könnyűzene egyik legismertebb előadója erről a nem mindennapi kalandról is mesél a Duna Hogy volt?! – Nyári emlékek című műsorának első adásában.

A Hungária és a Dolly Roll tűzről pattant énekesnője már gyerekként is mindig csínytevésen törte a fejét. A Duna Hogy volt?! – Nyári emlékek különkiadás első vendégeként felidézte, négyéves korától a vakációkat Balatonföldváron töltötte, mivel az édesapja a strand közelében dolgozott. Mint mondta, ilyenkor csak fagylaltot, kukoricát és dinnyét evett, egyfolytában a vízben volt, és csokoládé barnára sült.

„Csak az nem ismert engem a környéken, aki aznap érkezett. Mindenki tudta, hogy én vagyok a Pali bácsi rosszcsont kislánya. Be is árultak mindig, ha valami csínyt követtem el. A büntetésem az volt, hogy nem mehettem be a vízbe, egy padon kellett ülnöm és nem kaptam fagyit, ez utóbbi volt a legnagyobb büntetés” – idézte fel Dolly a Duna műsorának vendégeként. Az énekes hozzátette, olyannyira kedvence a fagylalt, hogy amikor a 70-es évek végén eljutott néhány napra Olaszországba, szinte ott is csak azt evett. A kulináris élvezetek mellett a lenyűgöző építészetet és a strandokat kedvelte a legjobban, de ekkor történt egyik legemlékezetesebb kirándulása is.

„Műszempillával, sminkben, egy kisnadrágban, kistrikóban és papucsban indultam el, hogy megmászom a Vezúvot. Busszal felmentünk a tűzhányóhoz, de figyelmeztettek, hogy ez így nem lesz jó. A sofőr feleségétől kaptam egy bakancsot, Kékes Zoli zenésztársamtól egy dzsekit, egy másik utastárstól egy nadrágot” – osztotta meg az élményt.

A különleges történet csak egy a számos nyári emlék közül. A műsorban szó esik a Hungária és a Dolly Roll legendás balatoni turnéiról, a koncertek utáni közös fürdőzésekről, valamint a külföldi fellépések felejthetetlen élményeiről is. Az emlékeket ezúttal is az MTVA Archívumának felvételei és a közönség által jól ismert slágerek teszik teljessé.

A Hogy volt?! – Nyári emlékek idei évadában a nyár folyamán többek között Náray Erika, Keresztes Ildikó, Sebestyén Márta, Csonka András, Meződi József, Németh Zoltán, Nádas György, Alapi István, Novai Gábor és Bornai Tibor is megosztja legkedvesebb nyári történeteit.

Hogy volt?! – Nyári emlékek – szombatonként 16:55-től a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga