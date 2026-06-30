Hiába szerepelt bennük, nem nézhette meg saját filmjeit Berkes Gabriella

Pályájának meghatározó pillanatairól, gyerekkori filmes élményeiről és családjáról is mesélt Berkes Gabriella a Duna népszerű kívánságműsorában. Az Önök kérték vendégeként a színész, énekes kitért arra is, ma is szívesen újranézi filmjeit, hiszen bemutatásuk idején többet nem láthatott a korhatár-besorolásuk miatt.

Már egészen kisgyermekként a kamerák elé került Berkes Gabriella: mindössze három és fél éves volt, amikor első filmszerepét megkapta. Mint elárulta, csodálatos gyermekkora volt, amelyet máig szívesen idéz fel. „A gyerekkori emlékeim máig bearanyozzák az életemet. Rengeteget filmeztem, és bár ezerszer láttam ezeket az alkotásokat, mindig felfedezek bennük valami újat” – fogalmazott a műsorban.

Elmesélte, első szerepét Csűrös Karola oldalán játszotta, ezt követően pedig szinte egész gyermekkorát forgatásokon töltötte. Olyan emlékezetes produkciókban szerepelt, mint az Utánam, srácok! vagy a Kicsik és nagyok, az országos ismertséget azonban a legendás Keménykalap és krumpliorr hozta meg számára. A máig kultikus sorozatban 13 évesen alakította a nézők egyik kedvenc szereplőjét, Péterkét.

A színésznő-énekes arról is beszélt, hogy nem minden filmjét láthatta gyermekként. „Az ifjúsági filmeket megnéztem a tévében, viszont voltak olyan mozifilmek, például Az ötödik pecsét, a Plusz-mínusz egy nap vagy a Jó estét nyár, jó estét szerelem, amiket nem nézhettem meg moziban, mert kiskorú voltam. Ezeket már felnőtt fejjel láttam” – tette hozzá. Bár a televíziós szerepajánlatok a kamaszéveiben is folyamatosan érkeztek, idővel a zene felé fordult. Édesapja operaénekesi pályára szánta, végül saját adottságait felismerve más utat választott, és ma jazzénekesként áll színpadra.

A műsorban családjáról is meghatóan beszélt. Két gyermekére rendkívül büszke: fia, Berkes Olivér sikeres teniszező volt, ezt feladva választotta az előadóművészi pályát, lánya, Fanni pedig bár tehetségesen zongorázott, végül az orvosi hivatás mellett döntött. A teljes adás újranézhető a Médiaklikken.

Önök kérték – hétköznap 15:25-től a Dunán.

Zenés Önök kérték – szombaton és vasárnap 15:40-től a Dunán.

Kiemelt kép: Berkes Gabriella színész, énekes (Fotó: MTVA)