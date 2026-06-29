Nem gyerekei, hanem a meséi tették halhatatlanná Csukás Istvánt

Saját gyerek hiányában egy egész országnak mesélt, pedig gyerekkorában egyetlen mesekönyve sem volt Csukás Istvánnak. Az M5 Kritika legutóbbi adásában, a Csukás 90 emlékév alkalmából Sal Endre idézte fel a magyar gyermekirodalom egyik legmeghatározóbb alakjának életútját és alkotói örökségét. Az író, újságíró arra is kitért, milyen finomságról álmodozott akkor a legendás szerző, amikor utoljára kórházba került.

Egy észak-alföldi kisvárosban, Kisújszálláson született a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas író, költő, Csukás István. Szerény életkörülmények közül indulva, mese- és gyerekkönyvek nélkül, csupán egyetlen Petőfi verses kötetből merítve alapozta meg alkotó hangját, amely a magyar gyermekirodalom legnagyobbikává tette.

„Nem volt neki gyermeke, talán ez volt a titka annak, hogy megőrizte magában a gyermeki lelkét, amivel meg tudta érteni a kicsiket. Meséi főszereplői, Pom-Pom, Süsü és a többiek, mind hozzá hasonló, meg nem értett kívülállók voltak, velük könnyen tudnak azonosulni a gyerekek, akik sokszor érzik magukat így, önbizalomhiányosan vagy szeretetéhesen, amikor a családi fészekből nagyobb közösségbe kerülnek” – mondta a szerzőről Sal Endre. Az író, újságíró véleménye szerint az eredeti Csukás-könyvek olyan briliáns szerkesztésűek, hogy a jövőben is időtálló értékűek lesznek.

Az adásban kitértek arra is, hogy gyermekirodalmi sikerei ellenére kezdetben hegedűművésznek készült, majd amikor úgy érezte, nem eléggé tehetséges hozzá, verseket kezdett írni, amiben jól tudta használni fejlett ritmusérzékét. „Költő szeretett volna lenni, 17 évesen már publikált a Csillag című kulturális magazinban. Már akkor, fiatal tehetségként megkritizálta a rendszer, éretlennek tartották. A negyedik verseskötete, az Ima a vadevezősökért volt az, amit elfogadtak. A pénzkereseti lehetőség miatt nyitott a gyerekek felé, de nem bánta, hogy így alakult az élete” – jegyezte meg Sal Endre, utalva arra, hogy művei ma is népszerűek és egyszerre jelentenek nosztalgiát a felnőtteknek, valamint elsődleges meseélményt a gyerekeknek.

A versírásból fokozatosan bontakozott ki az a gyermekekhez szóló prózaíró, aki később nem csak az irodalom, hanem a magyar televízió gyermekműsorainak meghatározó alakjává vált. A műveiből készült klasszikus rajz- és bábfilmek – köztük a Süsü, a sárkány kalandjai vagy a Pom-Pom meséi – a Magyar Televízió aranykorszakának emblematikus alkotásai lettek. Nem véletlen, hogy a közmédia gyermekeknek szóló online csatornája, a két éve indult Csukás Meserádió is az ő nevét viseli, hirdetve, hogy az író életműve a magyar gyermekkultúra egyik legstabilabb pillére.

Az adás záró gondolatai Csukás István személyes karakterére is rávilágítottak. Sal Endre visszaemlékezése szerint egyszerű, mégis boldog élete volt. „Hedonistaként imádott nagyokat enni és inni. Úgy tervezte, ha kijön a kórházból egy nagy lángost eszik majd először” – hangzott el a műsorban, érzékeltetve azt a sallangmentes önazonosságot, amely alkotásaiban is visszaköszönt.

A teljes adás újranézhető a Médiaklikken.

Kiemelt kép forrás: MTVA