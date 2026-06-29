Digitálisan felújított klasszikussal és tematikus műsorokkal tiszteleg Semmelweis Ignác öröksége előtt a közmédia

Július 1-je Semmelweis Ignác születésnapja, egyben a magyar egészségügy napja, amikor az „anyák megmentőjének” munkássága és az egészségmegőrzés fontossága kerül a figyelem középpontjába. A közmédia csatornái tematikus tartalmakkal csatlakoznak az emléknaphoz: az M5 digitálisan felújított filmklasszikust tűz műsorára, a Duna Nyár '26 című magazinműsorának egészségnapja a prevenció jelentőségére hívja fel a figyelmet, és a gyerekek is megismerkedhetnek Semmelweis Ignác örökségével.

Az M5 kulturális csatorna Semmelweis-napon 12:35-től vetíti a magyar filmtörténet egyik klasszikus alkotását, az 1939-ben készült fekete-fehér Semmelweis című életrajzi filmet. A Tóth Endre rendezésében készült alkotás bemutatja, miként jutott el Semmelweis Ignác a gyermekágyi láz okának felismeréséhez és a klórmeszes kézmosás bevezetéséhez, amely világszerte forradalmasította az orvostudományt és számtalan életet mentett meg. A főszerepben Uray Tivadar látható, mellette olyan legendás színészek szerepelnek, mint Gózon Gyula, Bilicsi Tivadar és Somlay Artúr. A nézők ezúttal a film 2022-ben, a Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum és Filmlabor által digitálisan restaurált, felújított változatát láthatják.

A Duna Nyár ’26 című nyári magazinműsorának július 1-jei adásában már szerepet kap a magyar egészségügy napja, amelynek apropóján a július 4-i, szombati tematikus nap is az egészségmegőrzés, a prevenció és a tudatos életmód fontosságára hívja fel a figyelmet. A műsorban szakemberek adnak közérthető tanácsokat a szűrővizsgálatokról, a helyes táplálkozásról és a testi-lelki jóllét megőrzéséről, emellett gyakorlati bemutatók is segítik a nézőket az egészségesebb mindennapok kialakításában. Az inspiráló emberi történetek és életmódpéldák azt üzenik: az egészség megőrzéséért soha nem késő tenni. A nézőket Radványi Dorottya és Tótfalusi Fanni várja műsorvezetőként.

A Duna Worldön július 1-jén 9:25-től látható Magyar Krónika című magazin a megszállott és elhivatott orvost mutatja be, aki felfedezésével emberek ezreinek életét mentette meg.

A közmédia saját gyártású, kivételes embereket és példamutató sorsokat bemutató Álmok álmodói című sorozata Semmelweis Ignác életét és örökségét idézi fel. Az „anyák megmentőjének” történetét feldolgozó epizódot a nap folyamán a Duna, a Duna World és az M5 kulturális csatorna is műsorára tűzi.

Az M2 Petőfi TV 22 órától látható Esti Kornél című műsora is csatlakozik a nap tematikájához: a Semmelweis Ignác életét feldolgozó, Koltai Lajos rendezésében 2023-ban bemutatott film kapcsán a stúdió vendégei lesznek az alkotás szereplői, akik arról mesélnek, hogyan találták meg helyüket a történetben, milyen felismerések érték őket a hivatásról és Semmelweis alakjáról, valamint mit jelent számukra az orvosi elköteleződés és az emberség példája. A műsor emellett az egészségügyi hivatás jelenéről is képet ad: megszólalnak fiatal pályakezdők és évtizedek óta praktizáló szakemberek, akik arról osztják meg gondolataikat, hogyan változott az egészségügy társadalmi megítélése, és milyen hatással van a mesterséges intelligencia az emberek betegségekkel kapcsolatos tájékozódására és az orvos-beteg kapcsolatra.

A Kossuth Rádió 9 órától hallható Délelőtt című műsora a Na, szia, mentő! programot mutatja be a Semmelweis-napon, amely játékos, interaktív formában ismerteti meg a gyerekekkel az elsősegélynyújtás, a segélyhívás és a vészhelyzetek kezelésének alapjait. A kezdeményezés célja, hogy a legkisebbek is olyan ismereteket sajátítsanak el, amelyek akár emberéleteket is menthetnek, miközben a mentők és a kutató-mentők munkájával is megismerkedhetnek. A program a hősies kisfiú, Filip Medárd történetéből nőtte ki magát, aki lélekjelenlétének köszönhetően megmentette diabéteszes édesanyja életét. A megható történet nyomán az M2 Mesetévé idén tavasszal tízrészes, edukációs animációs sorozatot is indított a hős kisfiúval, hogy minél több gyermekhez eljusson az életmentés fontosságának üzenete.

Az M2 Mesetévé Hetedhét kaland című műsora július 1-jén 19:35-től játékos és izgalmas történeteken keresztül ismerteti meg a gyerekeket Semmelweis Ignác munkásságával és a kézmosás fontosságával. A műsorvezető, Göröncséri Virág Szegeden a Semmelweis-szobornál mesél a magyar orvostudomány egyik legnagyobb alakjáról. A tematikus napon a Reformkor nagyjai című sorozat Semmelweisről szóló epizódjai is helyet kapnak, amelyekből az is kiderül, hogyan mentette meg találmányával anyák és kisbabák ezreinek életét, hogy miért írták különbözőképpen Semmelweis Ignác és testvéreinek a nevét, és egy érdekességet is megtudhatnak az orvos esküvőjéről.

Kiemelt kép: Semmelweis Ignác szegedi (Fotó: MTI/Rosta Tibor)