Új török dráma váltja a Fekete szívet – az Anyai örökség érkezik premierként a Dunára

A Fekete szív után máris újabb török sorozatot tűz műsorára a Duna. Országos televíziós premierként érkezik július 15-től az Anyai örökség (eredeti címén: Sandık Kokusu), című széria, amely hétköznap esténként 18:55-től lesz látható a csatornán. A Törökországban 2025-ben befejeződött, 161 részes sorozat egy család életét felforgató tragédiáról, az anyai szeretet erejéről, a veszteség feldolgozásáról és az újrakezdés reményéről mesél.

Az Anyai örökség egy mélyen érzelmes, fordulatokban gazdag családi dráma, amelynek középpontjában az anyaság és az anyai érzelmek különböző aspektusai állnak. A történet főhőse Karsu, aki igyekszik helytállni anyaként és feleségként, ám élete egyik pillanatról a másikra összeomlik.

Harmadik gyerekének születése után próbál helytállni, de a kimerültség és fáradság felülkerekedik. Arra kéri az anyját Filizt, hogy egy hétre vigye el magával középső fiát, Kuzey-t Isztambulba. A nagyi azonban a buszút során elhagyja a kisfiút. Karsu a következő három évben mindent megtesz, hogy megtalálja a fiát, eközben a férje, egy másik nőnél keres vigasztalást. A kisfiú végül váratlanul előkerül, Karsu pedig úgy dönt, hogy három gyerekével anyjához költözik.

Az öröm azonban korántsem felhőtlen: Kuzey egy teljesen idegen környezetben nőtt fel, és már nem ismeri fel saját édesanyját. Karsu számára ezzel egy új, talán még nehezebb küzdelem kezdődik, amelynek célja nem csupán a gyermek visszaszerzése, hanem az elveszett anya-fiú kapcsolat újjáépítése is. A család újraegyesítéséért folytatott harc közben sorra derülnek ki a múlt titkai, miközben romantikus szálak és váratlan fordulatok tovább bonyolítják a szereplők életét. Az együttélés során felszínre kerülnek a múlt sebei, a régi konfliktusok és a generációk közötti feszültségek.

A főszerepekben a török televíziózás elismert színészei láthatók. Karsut Özge Özpirinçci alakítja, akit a Duna nézői jól ismerhetnek, hiszen ő formálta meg Bahar karakterét az Egy csodálatos asszony című sorozatban. Édesanyját, Filizt a többszörösen díjazott Demet Akbağ játssza. A sorozat további szereplői között megtalálható Engin Öztürk, akit a magyar nézők a Szulejmán című sorozatból ismerhetnek, valamint Necip Memili, aki korábban A Szultána szereplőgárdájában is feltűnt.

Az Anyai örökség érzékenyen mutatja be a generációk közötti konfliktusokat, az anyák és gyermekek kapcsolatának összetettségét, a múltból hozott traumák hatását, valamint azt, hogy a szeretet és a kitartás miként segíthet a legmélyebb sebek begyógyításában.

Anyai örökség – július 15-től, hétköznap esténként 18:55-től a Dunán.

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