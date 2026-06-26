Tematikus hétvégével emlékezik Németh Marikára a Dankó Rádió

A magyar zene rádiója június utolsó hétvégéjén tematikus műsorfolyammal idézi fel a magyar operett egyik emblematikus alakja, Németh Marika munkásságát. A hétvége során a hallgatók a kiváló művész legismertebb felvételei mellett különleges, archív rádiófelvételeket is hallhatnak a Dankó Rádióban, amelyek segítségével betekinthetnek a primadonna magánéletébe is.

Németh Marika a magyar operett egyik meghatározó előadója volt, akinek neve évtizedeken át összeforrt a hazai zenés színjátszás legnagyobb sikereivel. Kivételes hangi adottságai, színpadi kisugárzása és közvetlen személyisége generációk számára tette emlékezetessé nemcsak az operett, hanem a magyarnóta világát is, mely műfajokban maradandót alkotott.

Pályafutása során a Budapesti Operettszínház meghatározó művészeként számtalan főszerepet alakított, miközben rádiófelvételei és televíziós szereplései révén az egész ország megismerhette művészetét.

kép forrása: MTI/Keleti Éva

A tematikus hétvége különlegessége, hogy a Dankó Rádió archív felvételekkel is tiszteleg emléke előtt, részleteket hallhatnak egy 1987-ben készült stúdióbeszélgetésből, továbbá egy 1991-es portréból , amelyek bensőséges hangulatban idézik fel a művész személyiségét és gazdag életművét.

A hétvége során természetesen felcsendülnek Németh Marika legkedveltebb operettfelvételei és dalai is, amelyek ma is őrzik azt a különleges előadói stílust és eleganciát, amely a magyar operett aranykorának egyik legkiemelkedőbb művészévé tette.

Németh Marika tematikus hétvége – június 27-én és 28-án a Dankó Rádióban.

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