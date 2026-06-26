Tematikus hétvégével emlékezik Németh Marikára a Dankó Rádió

Németh Marika a magyar operett egyik meghatározó előadója volt, akinek neve évtizedeken át összeforrt a hazai zenés színjátszás legnagyobb sikereivel. Kivételes hangi adottságai, színpadi kisugárzása és közvetlen személyisége generációk számára tette emlékezetessé nemcsak az operett, hanem a magyarnóta világát is, mely műfajokban maradandót alkotott.
Pályafutása során a Budapesti Operettszínház meghatározó művészeként számtalan főszerepet alakított, miközben rádiófelvételei és televíziós szereplései révén az egész ország megismerhette művészetét.
A tematikus hétvége különlegessége, hogy a Dankó Rádió archív felvételekkel is tiszteleg emléke előtt, részleteket hallhatnak egy 1987-ben készült stúdióbeszélgetésből, továbbá egy 1991-es portréból , amelyek bensőséges hangulatban idézik fel a művész személyiségét és gazdag életművét.
A hétvége során természetesen felcsendülnek Németh Marika legkedveltebb operettfelvételei és dalai is, amelyek ma is őrzik azt a különleges előadói stílust és eleganciát, amely a magyar operett aranykorának egyik legkiemelkedőbb művészévé tette.
Németh Marika tematikus hétvége – június 27-én és 28-án a Dankó Rádióban.
Kiemelt kép forrása: MTI/Keleti Éva