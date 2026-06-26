Gyerekkoncerttel, mesékkel és családi programajánlókkal érkezik a Nyár ’26 első tematikus szombatja

A Révfülöpről jelentkező műsor szombati adása tartalmas kikapcsolódást kínál a nyári szünet első hétvégéjére. Vidám programokkal, hasznos tanácsokkal, mesehősökkel és inspiráló ötletekkel várja a család valamennyi tagját a két műsorvezető, Somossy Barbara és Forró Bence június 27-én a Duna nyári magazinjában.

Hogyan tehetjük emlékezetessé a hosszú vakációt? Mitől lesz egyszerre pihentető, élményekben gazdag és fejlesztő a nyár a gyerekek számára? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Nyár ’26 június 27-ei, Családi szombat című különkiadása. A Duna nyári magazinműsora a gyerekcsatornákkal együttműködve várja a nézőket, hogy szakértők, ismert vendégek és szórakoztató programok segítségével adjon ötleteket a családoknak a vakáció tartalmas eltöltéséhez.

Egész délelőtt a Nyár ’26 színpadának vendége a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Tintanyúl zenekar Farkasházi Rékával, Csiszár Ferenccel és Kálmán Tamással, akik koncerttel és kulisszatitkokkal érkeznek. A gyerekek örömére mesehősök és ismert szereplők is feltűnnek: a Dukai Diri, a Csukás Meserádió „Legmesésebb nagymamája” olvas fel, az M2 Mesetévé saját gyártású műsora, a Hetedhét kaland népszerű cicás rovatának szereplői pedig a gyerekeket érintő mindennapi problémákról beszélgetnek. A műsorban emellett fiatal jazztehetségek mutatják meg tudásukat, majd szó lesz a megfelelő hangszer kiválasztásáról, és egy különleges hangszersimogató programba is betekintést nyerhetnek.

A Nyár ’26 első tematikus szombatja így egyszerre kínál szórakozást, inspirációt és hasznos ötleteket a családoknak – mindezt a Balaton-part különleges atmoszférájával, élőben a révfülöpi mólóról.

Kövessék a Nyár ’26 adásait, és fedezzék fel Magyarország, valamint a határon túli magyar közösségek legizgalmasabb kulturális eseményeit, gasztronómiai különlegességeit, turisztikai attrakcióit, sporteseményeit és inspiráló emberi történeteit!

Nyár ’26 – hétfőtől szombatig délelőttönként 10 órától a Dunán, a korábbi adások elérhetők a Médiaklikken.

Kiemelt kép: Somossy Barbara és Forró Bence (Fotó: Duna Nyár – Facebook)