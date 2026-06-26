Dollyval indul idén a Duna Hogy volt?! című műsorának nyári különkiadása

Idén is gondtalan vakációk, felejthetetlen koncertturnék és meghatározó találkozások emlékét idézik fel hazánk népszerű előadói a Duna műsorának nyári adásaiban. A szombatonként 16:55-től látható Hogy volt?! – Nyári emlékekben többek között Keresztes Ildikó, Csonka András, Meződi József és Németh Zoltán osztják meg a nézőkkel személyes történeteiket, miközben felcsendülnek az elmúlt évtizedek ismert magyar slágerei. A szombati első adásban a műsorvezetők – Radványi Dorottya és Sztankay Ádám – Dollyt látják vendégül.

A Hogy volt?! évek óta a magyar televíziózás egyik meghatározó portréműsora, amely archív felvételek és személyes beszélgetések segítségével idézi fel a hazai kulturális élet kiemelkedő alkotóinak pályáját és emlékeit. A nyári különkiadás a legfelszabadultabb, legvidámabb történetekre helyezi a hangsúlyt: a gyermekkori vakációk, a balatoni nyarak, a koncertturnék kulisszatitkai, a barátságok, a szerelmek és a pályafutásokat meghatározó élmények egyaránt szóba kerülnek.

Az adásokban a könnyűzenei élet ismert és közkedvelt előadói mesélnek olyan emlékekről, amelyek sokszor az adásban hangzanak el először a nyilvánosság előtt. A személyes történeteket az MTVA Archívumának gazdag gyűjteményéből válogatott felvételek egészítik ki, így a nézők újra átélhetik az elmúlt évtizedek legnépszerűbb dalait és televíziós pillanatait.

A nyári különkiadás első vendége szombaton 16:55-től Dolly lesz, aki pályafutásának emlékezetes nyári pillanatait idézi fel. A magyar könnyűzene egyik legelismertebb énekesnője mesél a gondtalan balatoni nyarakról, a koncertturnék felejthetetlen élményeiről és azokról a személyes történetekről, amelyek meghatározóvá tették számára a nyári hónapokat. A beszélgetést természetesen az előadó ismert slágerei és archív felvételek is színesítik, így a nézők nemcsak izgalmas kulisszatitkokat ismerhetnek meg, hanem egy igazi nosztalgikus zenei utazás részesei is lehetnek.

A beszélgetéseket Radványi Dorottya és Sztankay Ádám vezetik, akik a megszokott közvetlenséggel és kíváncsisággal segítik vendégeiket abban, hogy a jól ismert sikerek mögött meghúzódó emberi történeteket is megosszák a nézőkkel

A nyár folyamán további népszerű előadók is a Hogy volt?! – Nyári emlékek vendégei lesznek.

Érkezik: Náray Erika, Keresztes Ildikó, Sebestyén Márta, Csonka András, az Apostol együttesből Meződi József és Németh Zoltán, Nádas György, Alapi István, Novai Gábor és Bornai Tibor is. A változatos vendégsor garantálja, hogy a nyár minden hétvégéjén új történetek, felejthetetlen slágerek és különleges kulisszatitkok várják a Duna nézőit.

Hogy volt?! – Nyári emlékek – szombatonként 16:55-től a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga