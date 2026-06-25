Újra moziban lesznek láthatók Bud Spencer és Terence Hill klasszikus filmjei

Különleges vetítéssorozattal tiszteleg a budapesti Corvin mozi az idén tíz éve elhunyt Bud Spencer emléke előtt: szombattól augusztus 9-ig a legendás olasz színészpáros, Bud Spencer és Terence Hill hat népszerű filmjét vetítik újra nagyvásznon.

A Budapest Film MTI-hez elküldött csütörtöki közleménye szerint hétvégenként a Korda teremben láthatja a közönség az ikonikus filmeket.

Bud Spencer és Terence Hill alkotásai generációk számára jelentettek kihagyhatatlan televíziós programot, kevés filmes duó épített ki akkora rajongótábort Magyarországon, mint ők. Az olasz színészpáros western paródiái, akcióvígjátékai és családi kalandfilmjei nemcsak hazánkban, hanem több európai országban is kiemelkedő népszerűségnek örvendtek – írták.

A vetítéssorozatban programjában szerepel a Különben dühbe jövünk című film, amelyben egy kisvárosi autóverseny miatt kerülnek összetűzésbe a helyi gengszterekkel a főszereplők, akik felcsapnak járőrnek a Bűnvadászokban, és egy messzi szigeten kutatnak elrejtett kincs után a Kincs, ami nincs című alkotásban. Miamiban a kaszinókat uraló bűnőzöket próbálják leleplezni az …És megint dühbe jövünkben. Titkosügynökké válnak a Nyomás utána! című filmben, míg a Nincs kettő négy nélkül című alkotásban gazdag hasonmásaikat kell helyettesíteniük

– tudatták.

A Corvin vetítéssorozata egyszerre kínál időutazást a rajongóknak és lehetőséget a fiatalabb generációknak, hogy újra mozivásznon is lássák és megismerjék az olasz filmtörténet egyik legkedveltebb párosát – áll a közleményben.

Kiemelt kép: Bud Spencer és Terence Hill a Fordítsd oda a másik orcádat is című filmben (Fotó: MTI/Külföldi Képszolgálat)