Mészáros Árpád Zsolt: „Évek óta 26 éves vagyok”

A Súgó Csiga-díjas énekes, színész a Duna Ridikül című műsorában vallott arról, bár az évek telnek, lélekben továbbra is fiatalnak érzi magát. Elsősorban a tudatos életmódnak, hivatásának és a párkapcsolati gondoskodásnak hálás azért, hogy bár fiatalon rákbetegségen is átesett, túl az ötvenen korát meghazudtoló formában van.

Mészáros Árpád Zsoltnak már fiatalon komoly egészségügyi kihívással kellett szembenéznie. Mindössze 22 éves volt, amikor egy színpadi baleset következtében kiderült, hogy rosszindulatú vesedaganata van. A nehéz időszak alapjaiban változtatta meg a gondolkodását. „Amikor rákos voltam, két dolgot lehetett tudni, van rossz- és jóindulatú fajtája. Most már a karcinómáknak több száz fajtáját ismerjük. Akkor eldöntöttem egy fiatal orvos tanácsára, hogy én a természetes utat választom. Azóta hiszem, hogy az agyunk egy olyan szerver, amit ha tudatosan használunk, a lelkünk és testünk meggyógyítható” – mondta a Duna műsorában.

A színművész hangsúlyozta, hogy azóta is odafigyel életmódjára, és a megfelelő tápanyagokkal kiegészített étkezésére. Meggyőződése, hogy a testi egészség megőrzése mellett a pozitív gondolkodásnak is kiemelt szerepe van.

A beszélgetés során magánéletéről is őszintén vallott. Elmondta, hogy számára a párkapcsolatok mindig meghatározó szerepet játszottak. „Szerintem én kapcsolatfüggő vagyok. Mindig volt mellettem valaki. Nagyon meghatározza, hogy érzem magamat a bőrömben, milyen partnerrel vagyok együtt” – fogalmazott. Hozzátette, jelenlegi párja 16 évvel fiatalabb nála, rendkívül hálás azért, hogy egymásra találtak, mert példaértékű szeretettel fordul gyermekei és korábbi kapcsolatai felé is.

Az adásban Mészáros Árpád Zsolt mellett Petridisz Hrisztosz színművész, a Teletorna című műsor állandó szereplője, Jászberényi József geronto-andrológiai kutató, valamint Schiffer Miklós író, üzletember, divat- és stílustanácsadó is megosztotta gondolatait az öregedésről, az életkedv megőrzéséről és arról, hogyan lehet a mögöttünk álló évtizedeket tapasztalatként, nem pedig teherként megélni. A vendégek egyetértettek abban, hogy a tudatosság, a humor, a kíváncsiság és a jövőre vonatkozó tervek segítenek abban, hogy az ember kortól függetlenül fiatalnak érezze magát.

A Dióssy Klári által vezetett beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

Ridikül – a nyári szünet alatt az epizódok újranézhetők a Dunán.

Kiemelt kép: Mészáros Árpád Zsolt Súgó Csiga-díjas énekes, színész (Fotó: MTVA/Tőke Béla)