„Életem legjobb döntése volt” – fontos gyerekkori emléket idézett fel Kiss Ernő Zsolt

A Magyarország, szeretlek! játékmestereként ismert, és a Nyár ’26 egyik új műsorvezetőjeként hamarosan bemutatkozó Kiss Ernő Zsolt számára a cserkészet nemcsak kalandokat, hanem barátokat és fontos értékeket is adott. Kiss Ernő Zsolt a közösség erejét és az összetartozás élményét, valamint a felelősségvállalást játékosan tanító gyerekkori emlékeit osztotta meg a Duna nyári magazinműsorának nézőivel.

Több új és visszatérő, állandó műsorelem is színesíti a Nyár ’26 című műsort, köztük a Természetjárás, amely a minket körülvevő világhoz kapcsolódó ismeretek mellett a természethez fűződő személyes élményeket is bemutatja. Ennek részeként pillanthattak be a nézők Kiss Ernő Zsolt gyerekkorába, a cserkészethez kötődő emlékeibe.

A műsorvezető nyolc-kilenc éves korában került kapcsolatba a cserkészettel. Barátai révén csatlakozott a közösséghez, amely rövid idő alatt meghatározó részévé vált az életének. „Olyan emberek voltak a környezetemben, akik cserkészkedtek, én is a baráti társaság része lettem, és egyszerűen beszippantott ez a világ. Szerintem életem legjobb döntése volt, hogy hagytam magam bevonódni, mert rengeteg kalandos és szép emléket őrzök abból az időszakból” – idézte fel műsorvezető. Mint elmondta, gyerekként igazi örökmozgó volt, ezért számtalan elfoglaltságban próbálhatta ki magát. Sportolt, népzenélt, néptáncolt, és a cserkészet is segített abban, hogy hasznosan vezesse le energiáit.

A táborok különleges helyet foglalnak el az emlékei között. A gyerekek játékos formában tanultak a természetről, a rovásírásról, akadálypályákon vettek részt és számháborúztak. „Sok szórakozás volt benne, de közben mindig tanultunk is valamit. Olyan munka volt ez, amitől jól éreztük magunkat, és ami közben észrevétlenül is tanultunk” – fogalmazott Kiss Ernő Zsolt. Hozzátette, a cserkésztáborok megtanították arra is, hogyan viszonyuljon a természethez, és arra is, hogy a feladatokat felelősséggel kell elvégezni. „Gyerekként megtapasztaltuk, hogy vannak helyzetek, amelyekben nekünk kell felelősséget vállalnunk, és oda kell figyelnünk arra, hogy a ránk bízott feladatot megfelelően végezzük el”.

A cserkészéletből azonban nemcsak élményeket, hanem fontos útravalót is kapott. „A cserkészet legfontosabb része, hogy fantasztikus közösséget épít. Olyan összetartó csapat kovácsolódik össze, amelyből életre szóló barátságok születhetnek. Vannak olyan barátaim, akikkel a mai napig tartom a kapcsolatot” – mondta. Kiss Ernő Zsolt ma is kamatoztatja az akkor szerzett tudását. Egyik kedvenc nyári időtöltéséről mesél a Duna Facebook-oldalán látható videóban.

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Kiemelt kép forrása: MTVA