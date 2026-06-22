Tematikus adásokkal és sztárvendégekkel jelentkezik nyáron az Önök kérték

A legendás televíziós kívánságműsor, az Önök kérték a nyári hónapokban is minden hétköznap 15:25-től várja a nézőket a Dunán. A műsor háziasszonya, Tótfalusi Fanni egész nyáron különleges zenei összeállításokkal, emlékezetes archív felvételekkel, valamint meghívott vendégekkel idézi fel a magyar könnyűzene, operett és televíziózás felejthetetlen alakjait.

Az Önök kérték adásai nyáron tematikus szerkesztésben jelentkeznek: minden nap egy-egy népszerű előadó, színész vagy zeneszerző munkássága kerül a középpontba, emellett hetente vendégek is érkeznek a műsorba. A nyári sorozat június 22-én Cserháti Zsuzsa emlékezetes dalaival indul. Június 23-án Sárosi Kati, június 24-én Révész Sándor pályafutása lesz a fókuszban. Június 25-én a Karthago alapítója, Szigeti Ferenc lesz a műsor vendége, míg június 26-án Németh Marika és Kovács József legismertebb felvételeiből láthatnak válogatást a nézők.

A nyár további adásaiban számos népszerű előadó és művész munkássága elevenedik meg. A nézők a magyar könnyűzene emblematikus előadóinak felvételeivel találkozhatnak, többek között Harangozó Teri, Balázs Klári, Keresztes Ildikó, Szűcs Judith, Záray Márta, valamint Somló Tamás, Nyári Károly és Payer András előadásában. A műsor emellett felidézi olyan kiváló színművészek pályafutását is, mint Lehoczky Zsuzsa, Tolnay Klári, Lorán Lenke, Jávor Pál és Agárdi Gábor, továbbá zeneszerzők és dalszerzők előtt tisztelgő összeállításokkal is készülnek, köztük Nádas Gábor és Adamis Anna munkásságáról.

A műsorban a nyár során további vendégek is érkeznek. A nézők találkozhatnak Pándy Piroska operaénekessel, Berkes Gabriella, Mihályi Réka és Benedekffy Katalin énekes-előadóművészekkel, valamint Csutka István színművész-táncművésszel, és olyan ismert énekesekkel, mint Veres Mónika Nika, Sipos Péter és Peter Sramek.

Különleges tematikus adásokkal is várja a műsor a nézőket a nyár folyamán. Július 7-én az 1962-es Ki mit tud? döntőjének emlékezetes pillanatai elevenednek meg, július 13-án a nagymamákat köszöntik, július 24-én a Nyílik a rózsa című népszerű népdal- és nótaénekes verseny kerül a középpontba. Július 30-án a barátság napjához kapcsolódó összeállítással jelentkezik az Önök kérték, augusztus 11-én és augusztus 21-én pedig a Táncdalfesztivál felejthetetlen fellépőit és dalait idézik fel a szerkesztők.

„Töltsük együtt a nyarat! Minden nap Önök kérték a Dunán. Még több zenével várjuk a nézőket, minden egyes nap. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal és legendás előadóink felejthetetlen alakításai teszik teljessé a kínálatot” – ígéri Tótfalusi Fanni, a műsor ugyanis hétvégén, szombaton és vasárnap, a Zenés Önök kérték válogatásaival látható 15:40-től a Dunán.

Az Önök kérték generációk óta a magyar televíziózás egyik legkedveltebb műsora. Repertoárjában örökzöld és mai slágerek, nóták, ikonikus kabarérészletek, prózai művek és emlékezetes televíziós pillanatok egyaránt helyet kapnak. A kívánságműsor az évtizedek során nemcsak szórakoztatta a nézőket, hanem összekötötte a családokat, a különböző generációkat és a határon túl élő magyarságot is. A televíziótörténeti jelentőségű műsor háziasszonya 1997-től haláláig Bényi Ildikó volt. Örökségét 2025 szeptemberétől lánya, Tótfalusi Fanni viszi tovább, aki továbbra is várja a nézők kívánságait és a hozzájuk kapcsolódó személyes történeteket.

Önök kérték – hétköznap 15:25-től a Dunán.

Zenés Önök kérték – szombaton és vasárnap 15:40-től a Dunán.

Kiemelt kép: Tótfalusi Fanni, az Önök kérték háziasszonya (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)