Történelmi válságok, gazdasági fordulópontok és dinasztiák a mérlegen – új adásokkal tér vissza a Történelmi Rangadó

Június 22-től új epizódokkal folytatódik az M5 kulturális csatorna Történelmi Rangadó című műsora. A hétfőnként 17:55-től jelentkező magazin ezúttal is a történelem meghatározó eseményeit, korszakait és szereplőit állítja versenybe, hogy szakértő vendégek segítségével rangsorolja a múlt legnagyobb fordulópontjait.

A június 22-i évadnyitó adásban Horváth Szilárd műsorvezető L. Simon László íróval, kultúrpolitikussal és Hegedűs Zoltán történésszel keresi a választ arra, melyek voltak a magyar történelem legnagyobb politikai válságai. A rangsorban olyan sorsfordító események szerepelnek, mint Szent István halála, a tatárjárás utáni összeomlás, az Árpád-ház kihalása, az ország három részre szakadása, Trianon, a taxisblokád vagy az őszödi beszédet követő politikai és társadalmi krízis. Az adás azt vizsgálja, mely válságok rendítették meg leginkább a magyar államiságot, és melyek alakították hosszú távon a nemzet sorsát.

Egy héttel később, június 29-én a gazdasági válságok kerülnek a középpontba. Horváth Szilárd vendégei Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Energia- és Klímapolitikai üzletágának vezetője, valamint Katona Csaba történész lesznek. A műsor a török hódoltság gazdasági következményeitől a napóleoni háborúk inflációján, az 1873-as bécsi tőzsdekrachon és a nagy gazdasági világválságon át egészen a 2008-as pénzügyi krízisig és a koronavírus-járvány gazdasági hatásaiig veszi sorra a magyar történelem legsúlyosabb gazdasági megrázkódtatásait.

Július 6-án Pató Márton, a csatorna Librettó című műsorának egyik házigazdája várja a nézőket, a téma pedig a történelem legbefolyásosabb „királycsináló” családjai lesznek. Az adás azt mutatja be, hogy a háttérből irányító dinasztiák miként formálták a politika, a gazdaság és a hatalom világát. A rangsorban olyan világtörténelmi jelentőségű családok szerepelnek, mint a Mediciek, a Fuggerek, a Habsburgok, a Rothschildok vagy a Kennedy család, de a magyar történelem meghatározó famíliái is helyet kapnak a versenyben.

Történelmi Rangadó – június 22-től minden hétfőn 17:55-től az M5 kulturális csatornán.

Fotó: MTVA