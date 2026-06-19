Nyár ’26: Sztárok, portrék és élő zene a Balaton partjáról

Új lendülettel és műsorvezetőpárosokkal tér vissza június 20-án a Nyár ’26. A közmédia népszerű magazinműsora a változatos nyári tartalmak mellett friss arcokat is bemutat, köztük Tótfalusi Fannit és Kiss Ernő Zsoltot, akik az Esti Kornél élő adásában avatták be a nézőket a nyári szezon kulisszatitkaiba.

Június 20-tól augusztus végéig jelentkezik a Dunán a Nyár ’26. A közmédia jól ismert és népszerű televíziós, valamint rádiós műsorvezetői ezúttal a Balaton partjáról is köszöntik a nézőket. Első alkalommal foglal helyet műsorvezetőként a révfülöpi stúdióban Tótfalusi Fanni és Kiss Ernő Zsolt, akik új párosként izgatottan várják a közös munkát.

Az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában Tótfalusi Fanni elmondta: újdonságot jelent számára a szabadtéri műsorvezetés, hiszen az időjárásból adódó váratlan helyzetekre is fel kell készülniük. Társa, Kiss Ernő Zsolt hozzátette: bármi történjen is, minden eshetőségre van forgatókönyvük.

Tótfalusi Fanni elárulta, hogy számos izgalmas és sokszínű témával készülnek a kétszer egyórás adásokra. „Szeretek sütni-főzni, ezért különösen várom, hogy az érkező sztárvendégek is megmutassák gasztronómiai tudásukat. Ugyanilyen közel állnak hozzám a pénteki portrébeszélgetések, amelyek során a nézők közelebbről is megismerhetik a kedvenceiket” – mondta a műsorvezető. Hozzátette, hogy ezek a személyes hangvételű interjúk azért is kedvesek számára, mert hasonlókat készít a Csináljuk a fesztivált! – Kulissza podcast adásaiban is.

A kulináris élmények mellett Kiss Ernő Zsolt az élő zenei produkciókat emelte ki. Mint fogalmazott, számára a Nyár ’26 valódi álommunka: értékes emberekkel találkozhat, tartalmas beszélgetések részese lehet, miközben szórakoztató produkciók is helyet kapnak a műsorban – mindez a Balaton lenyűgöző környezetében.

A Nyár ’26 16. évadának ünnepi nyitóadását június 20-án – az elmúlt évekhez hasonlóan – Somossy Barbara, Forró Bence, Rátonyi Kriszta és Fodor Imre vezeti. Ezt követően hétről hétre új és visszatérő műsorvezető párosok köszöntik majd a nézőket.

Kövessék a Nyár ’26 adásait, és fedezzék fel Magyarország, valamint a határon túli magyar közösségek legizgalmasabb kulturális eseményeit, gasztronómiai különlegességeit, turisztikai attrakcióit, sporteseményeit és inspiráló emberi történeteit!

Nyár ’26 – délelőttönként 10 órától a Dunán.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga