Mivel lepte meg Charlie-t Baricz Gergő? – slágerek és kulisszatitkok a Csináljuk a fesztivált! nyári különkiadásában

Június 22-től hétköznap esténként ismét átélhetik a nézők a Csináljuk a fesztivált! legutóbbi évadának emlékezetes pillanatait. A Dunán 19:35-től látható Csináljuk a fesztivált! – Nyári pillanatok című sorozatban az ötödik évad versenydalai mellett exkluzív kulisszatitkok, a slágerekhez kapcsolódó történetek és a forgatás legérdekesebb emlékei is helyet kapnak a két műsorvezető, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre tolmácsolásában.

A Csináljuk a fesztivált! ötödik évadában hatvan örökzöld sláger és megannyi új előadó mutatkozott be. A magyar könnyűzene generációkat összekötő legnagyobb slágerei közül végül Balázs Fecó lírai szerzeménye, a Hazafelé lett a győztes, amely Veréb Tamás előadásában hódította meg a közönséget és a zsűrit.

A Dunán június 22-től hétköznap esténként látható nyári különkiadásban visszatérnek a legutóbbi évad emlékezetes produkciói. A többi között ismét látható lesz Pál Dénes előadásában a Gondolsz-e majd rám? című lírai szerzemény, Gudics Máté értelmezésében a Becsület, valamint Sipos Péter előadásában az R-GO örökzöldje, a Ballag a katona. Az Álomhajó ismét nyaralni viszi a nézőket Széles Iza és DR BRS tolmácsolásában, a döntős Hajnali széllel pedig újra elvarázsolja a közönséget Baricz Gergő. „Visszajövök” – énekli ismét Jámbor Nándor, a Vadonat új érzés pedig Antal Timi előadásában hoz örömet a szívekbe. És természetesen a győztes Hazafelé sem hiányozhat a Csináljuk a fesztivált! – Nyári pillanatokból.

A műsor azonban nem csupán az előadásokról szól. A Csináljuk a fesztivált! műsorvezetői, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre olyan kulisszatitkokat is megosztanak a nézőkkel, amelyek a televíziós adásokban nem kaptak helyet. Kiderül például: melyik legendás dalt bánja Bereczki Zoltán, hogy nem neki íródott, milyen különleges kéréssel állt elő Pásztor Anna a koreográfiát illetően, valamint az is, milyen új jelentéstartalommal gazdagította Baricz Gergő a Hajnali szél című dalt, amellyel még az eredeti előadót, Charlie-t is meglepte. A nézők azt is megtudhatják, kiknek vált valóra egy régi álma azzal, hogy elénekelhették versenydalukat.

A Csináljuk a fesztivált! – Nyári pillanatok egész nyáron zenés élményekkel, emlékezetes slágerekkel és érdekes történetekkel várja a műsor rajongóit.

Csináljuk a fesztivált! – Nyári pillanatok – június 22-től hétköznaponként 19:35-től a Dunán.

Fotó: MTVA