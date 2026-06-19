Halmesék – kalandos, ismeretterjesztő történetek a Csukás Meserádió új sorozatában

A Halmesék a nyári vakáció minden izgalmát magában hordozza: vízparti kalandokat, barátságokat, felfedezéseket és a természet apró csodáit. Beh Mariann történeteiben a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a hazai édesvizek élővilágával, miközben a horgászat, a csónakázás és a szabadtéri kalandok világába is bepillantást nyerhetnek. A mesék főszereplői, Ella, Rozi és barátaik számára minden nap új felfedezést tartogat, a hallgatók pedig velük együtt barangolhatják be a természet sokszínű világát június 22-től a Csukás Meserádió Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorában.
A tízrészes mese egyszerre kalandos és ismeretterjesztő, így a természet iránt érdeklődő gyerekek számára különösen izgalmas élményt kínál. A történetek a nyári vakáció hangulatát idézik meg, miközben közelebb hozzák a hallgatókhoz a körülöttük élő állatok és növények világát.
A Halmesék jól illeszkedik a Csukás Meserádió sokszínű kínálatába, amelyben az elmúlt hónapokban olyan új esti sorozatokkal találkozhattak a gyerekek és családjaik, mint Csukás István Süsüke világot lát, Löwe Éva Mesék a Bakony szívéből, Fecske László Guruló barátok vagy Gévai Csilla Titkok a játékboltból című műve.
A Halmesék június 22-től hallható minden hétköznap este 19 órától az Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorban, a Csukás Meserádióban.
Fotó: MTVA